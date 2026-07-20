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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كوكيز صحية للإفطار

طريقة عمل كوكيز صحيه للإفطار..
طريقة عمل كوكيز صحيه للإفطار..
رنا عصمت

كوكيز صحية للإفطار من السهل تحضيرها مسبقًا لوجبة إفطار صحية طوال الأسبوع، وهي غنية بالعناصر الغذائية، ومليئة بالألياف والبروتين، ولن تتفتت وليست جافة ، ويمكنك استخدام أي مزيج من زبدة المكسرات والمكسرات والبذور والفواكه المجففة المتوفرة لديك في مخزنك.

طريقة عمل كوكيز صحية للإفطار..

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المكونات 

 موزة ناضجة مهروسة

 بيضة واحدة

 ربع كوب من شراب القيقب النقي

نصف ملعقة صغيرة من ملح الكوشر

 نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ربع كوب من زبدة الفول السوداني أو زبدة المكسرات الأخرى أو بديل مناسب للحساسية

ربع كوب من دقيق القمح الكامل أو دقيق متعدد الاستخدامات، أو دقيق الشوفان، أو دقيق خالٍ من الغلوتين

كوب واحد من الشوفان

 ¾ كوب من المكسرات و/أو البذور (استخدمت بذور اليقطين وعباد الشمس)

 ¾ كوب من الفواكه المجففة (استخدمت التين المفروم والمشمش و الزبيب.

طريقة عمل كوكيز صحيه للإفطار..

 

1. بطني صينية خبز بورق زبدة وسخني الفرن مسبقًا إلى 180 درجة .

2. في وعاء كبير، اخلطي الموز المهروس والبيضة وشراب القيقب والملح والقرفة وزبدة الفول السوداني حتى تمتزج جيدًا، باستخدام خلاط كهربائي أو بالخفق بقوة.

3. أضيفي دقيق القمح الكامل وحركي المكونات جيدًا.

4. أضيفي الشوفان ، والمكسرات/البذور ، والفواكه المجففة . قلبي المكونات معًا.

5. باستخدام مغرفة بسكويت كبيرة ، اغرفي الخليط على صينية الخبز المُجهزة. اضغطي على الجزء العلوي منها لتسويتها، لأنها لن تتمدد أثناء الخبز. ضغطتُ على الجوانب أيضًا، كما لو كنتُ أشكل فطيرة برجر.

6. اخبز لمدة 20 دقيقة على حرارة 180 درجة، أو حتى يصبح لونها ذهبيًا فاتحًا على الأطراف.

طريقة عمل كوكيز صحيه للإفطار كوكيز صحيه كوكيز كوكيز صحيه للإفطار

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طريقة عمل كوكيز صحية للإفطار

طريقة عمل كوكيز صحيه للإفطار..
طريقة عمل كوكيز صحيه للإفطار..
طريقة عمل كوكيز صحيه للإفطار..

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