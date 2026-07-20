بووي | مشروع ضخم بين فرنسا والجابون لتوليد الطاقة الكهرومائية

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استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين في قصر الإليزيه، نظيره الجابوني بريس أوليغي نغيما، في إطار زيارة دولة رسمية إلى باريس.

وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاستراتيجية لتعزيز الشراكة بين فرنسا والجابون.

وشملت الاتفاقيات توقيع إعلان نوايا بين وزيرة الجيوش وقدامى المحاربين الفرنسية ووزيرة الدفاع الوطني الجابونية بشأن التنازل عن معسكر "الجنرال ديجول"، وبروتوكول اتفاق لتطوير سلسلة القيمة لمعدن المنجنيز في الجابون، إضافة إلى بروتوكول التزام متبادل لتطوير مشروع "بووي" لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وتأتي هذه الزيارة لتكرس الشراكة المتجددة بين باريس وليبرفيل وتستكمل مخرجات زيارة ماكرون إلى الجابون في نوفمبر الماضي، مع التركيز على مجالات الاقتصاد والطاقة والثقافة والدفاع.

وتناولت المباحثات بين الرئيسين القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن ملفات حماية غابات حوض الكونغو ومكافحة تلوث المحيطات.