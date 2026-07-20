شوبير في المركز الثامن بين حراس المونديال.. وإمام عاشور أفضل لاعبي مصر

احتل مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، المركز الثامن في قائمة أفضل حراس المرمى ببطولة كأس العالم 2026.

واختتمت منافسات المونديال أمس الأحد بتتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية للمسابقة.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين، تقييما لكل حراس المرمى الذين شاركوا في مونديال 2026، إذ جاء مصطفى شوبير في المركز الثامن، من بين 145 حارسا شاركوا في مباريات المسابقة.

وحصل مصطفى شوبير على تقييم يعادل أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا المتوج باللقب، والذي نال جائزة أفضل حارس في المونديال.

و وفق تقييمات اللاعبين، حصل إمام عاشور لاعب خط وسط المنتخب الوطني على أعلى تقييم بين اللاعبين المصريين، محتلا المركز 28 على مستوى جميع لاعبي المونديال.

وجاء مصطفى زيكو في المركز الثاني للاعبي منتخب مصر، محتلا المركز 30 على مستوى كأس العالم، ثم محمد صلاح الذي احتل المركز 49، وياسر إبراهيم الذي جاء في المركز 57.