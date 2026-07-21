محمد هنيدي يخطف الأنظار بتعليقاته الساخرة على كأس العالم 2026.. من الافتتاح حتى النهائي

حرص الفنان محمد هنيدي على التفاعل مع أحداث بطولة كأس العالم 2026 عبر حسابه على منصة «إكس»، حيث رافق البطولة بتعليقات ساخرة منذ حفل الافتتاح وحتى المباراة النهائية، التي تُوج فيها منتخب إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين.

وكانت إحدى أبرز تغريدات هنيدي مع انطلاق البطولة، إذ سخر من حفل الافتتاح، وكتب: «افتتاح كأس العالم × افتتاح محل كشري»، قبل أن يضيف مازحًا: «كان ناقصهم بس الغوريلا اللي بتجري ورا العيال».

ولم تقتصر تفاعلات هنيدي على الافتتاح فقط، بل واصل تعليقاته طوال مشوار البطولة، فتفاعل مع فوز منتخب مصر في دور المجموعات، ثم علّق على خروجه من دور الـ16 أمام الأرجنتين، قبل أن يتابع النهائي الذي انتهى بفوز إسبانيا وتتويجها بلقب كأس العالم 2026



وبعد فوز مصر أمام نيوزيلاندا، كتب «هنيدي» فى منشور عبر «فيسبوك»: «مبرووك لمصر، اخيرًا النحس إتفك.. ادوا الناس إجازة بقى وفرحوهم».

وبعد خروج مصر أمام الأرجنتين فى مباراة الدور الـ 16، وتأخل الأرجنتين لدور الـ8، علق «هنيدي» على الأمر قائلًا: «مبروك لمصر على الأداء التاريخي والأداء البطولي من كل لاعب.. شرفتونا قدام العالم كله، ومصر والعرب فخورين بيكم يا ولاد مصر».