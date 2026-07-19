محمد هنيدي يدعم الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم 2026 بصورة طريفة

حرص الفنان محمد هنيدي على التفاعل مع أجواء المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، من خلال منشور طريف عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

ونشر هنيدي صورة معدلة له مرتديًا قميص منتخب الأرجنتين، في إطار دعمه لـ”التانجو” قبل انطلاق المواجهة المرتقبة، وعلق عليها قائلًا: “يلا كلنا هنستخدم سلاحنا السري النهارده.. هنشجع الأرجنتين".

وتتجه أنظار جماهير الكرة العالمية لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، في لقاء يقام على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، لحسم هوية بطل النسخة الأولى من المونديال التي أقيمت بمشاركة 48 منتخبا.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع بين منتخب الأرجنتين حامل اللقب، الساعي للحفاظ على الكأس، ومنتخب إسبانيا الذي يطمح لاستعادة أمجاده العالمية والتتويج باللقب الثاني في تاريخه بعد إنجاز مونديال 2010.