ريم عامر تستعد لحفل زفافها.. فيديو جديد يوثق اللحظات الأخيرة قبل الزفاف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته إحدى صديقات الفنانة ريم عامر، ظهرت خلاله الفنانة الشابة وهي تستعد للاحتفال بحفل زفافها، وسط أجواء مبهجة.

وظهرت ريم عامر في الفيديو وهي تضع اللمسات الأخيرة على إطلالتها، بينما كانت تغني وتعيش أجواء الفرح قبل انطلاق مراسم الزفاف، في لقطات لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

كانت الفنانة الشابة قد احتفلت بخطوبتها العام الماضي في حفل عائلي بسيط، وشاركت جمهورها آنذاك بعدد من الصور التي جمعتها بخطيبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

على الصعيد الفني، شاركت ريم عامر في مسلسل “فهد البطل”، إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، لوسي، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، وصفوة، وحقق العمل تفاعلًا كبيرًا وقت عرضه.