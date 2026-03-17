الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

يارا السكري تكشف الاختلاف بين أسيا وروح مع أحمد العوضي.. خاص

يارا السكري
يارا السكري
كشفت الفنانة يارا السكري ، تفاصيل الاختلاف بين شخصية روح فى علي كلاي، وشخصية آسيا فى فهد البطل الذى قدمته العام الماضي. 

وقالت يارا السكري، فى تصريح خاص لصدى البلد : الاختلاف بين الشخصيتين كبير جدًا، “آسيا” كانت تنتمي إلى طبقة اجتماعية ميسورة وكانت مدللة إلى حد ما، بينما “روح” تعيش ظروفًا صعبة وتتحمل أعباء الحياة منذ سن مبكرة، كما أن هناك اختلافًا في طبيعة العلاقة بين الشخصيات، فالشخصية التي يقدمها العوضي هذا العام تنتمي إلى طبقة ثرية، بينما أجسد أنا فتاة من طبقة بسيطة، كذلك مساحة “روح” في الأحداث أكبر بكثير، وهي شخصية محورية تؤثر في مسار القصة بشكل واضح.

وواصلت يارا السكري، تقديم أداء لافت ومليء بالمشاعر، مؤكدة موهبتها وقدرتها على تجسيد الشخصية باحترافية عالية، وهو ما انعكس على تفاعل الجمهور مع تطورات دورها في المسلسل.

وخلال أحداث الحلقة العشرون تتعرض «روح» لأزمة صحية خطيرة بعد إصابتها بنزيف كاد يتسبب في فقدان حملها، ما يدفع زوجها «على كلاي» إلى نقلها سريعًا إلى المستشفى، حيث ينجح الأطباء في إنقاذها والحفاظ على الجنين، لتتنفس الأسرة الصعداء مؤقتا.

لكن الهدوء لا يستمر طويلا، إذ تواصل «ميادة» التي تجسدها الفنانة درة التحريض ضد «روح»، مطالبة «مختار السندي» الذي يؤدي دوره الفنان بسام رجب بالانتقام منها، وبالفعل يتم تدبير حادث سير مروع لها، حيث تتعرض التاكسي التي كانت تستقلها لحادث عنيف.

وتتصاعد الأحداث عندما يتلقى «على كلاي» خبر الحادث، فيتوجه مسرعا إلى موقعه، لتنتهي الحلقة بمشهد صادم يكشف اشتعال النيران في التاكسي، تاركا مصير «روح» معلقا، وممهدا لمواجهة درامية مرتقبة قد تشعل حلقات المسلسل المقبلة.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بهذا الأداء المتزن والواثق، حيث أثبتت أنها لا تعتمد على الانفعال الزائد، بل على الإحساس الحقيقي والقدرة على توصيل المشاعر بأبسط الأدوات، لتؤكد أن الرهان عليها كان في محله.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.

دينا أبو الخير تكشف نشأة حفصة بنت سيرين في بيت علم وإيمان بين الصحابة الكرام

إلى متى سيستمر صبر الأهلي على ييس توروب بعد تراجع النتائج؟

مديرة مكتب الأمم المتحدة بلبنان: عدد النازحين تجاوز المليون.. والوضع مأساوي

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

