سلق الفراخ من أبسط طرق الطهي، لكن رغم بساطته كثير من الناس يشتكون من أن الدجاج يخرج ناشف أو له رائحة غير مرغوبة. الحقيقة أن الفرق كله في الطريقة والتفاصيل الصغيرة.

أولًا: مكونات سلق الفراخ

دجاجة كاملة أو مقطعة

بصلة كبيرة مقسومة

2 ورق لورا

3 فصوص حبهان

2 فص ثوم (اختياري)

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

جزرة اختياري لإضافة طعم حلو خفيف

الطريقة الصحيحة لسلق الفراخ.. سر الطعم الطري والنكهة الغنية بدون زفارة

الطريقة الصحيحة لسلق الفراخ

1. غسل الفراخ جيدًا

اغسلي الدجاج بالماء والليمون أو الخل للتخلص من أي روائح أو شوائب.

2. بدء السلق بالماء البارد

ضعي الفراخ في إناء واغمريها بماء بارد، وليس مغلي.

ثم ضعيها على نار متوسطة.

هذه الخطوة مهمة جدًا لأنها تجعل اللحم يخرج طريًا وليس قاسيًا.

3. إزالة الرغوة

عند بداية الغليان ستظهر رغوة على السطح، أزيليها باستمرار لتحصلي على مرقة صافية.

4. إضافة التوابل

بعد إزالة الرغوة، أضيفي:

البصل

الحبهان

ورق اللورا

الفلفل الأسود

الملح في النهاية

5. التسوية على نار هادئة

اتركي الفراخ على نار هادئة لمدة 30–45 دقيقة حسب الحجم، حتى تنضج تمامًا.

أسرار مهمة لنجاح سلق الفراخ

لا تضعي الملح من البداية حتى لا يقسو اللحم

لا ترفعي النار فجأة

يمكنك إضافة قطعة كرفس أو جزر لتحسين طعم المرقة

لا تتركيها تغلي بعنف حتى لا تصبح جافة

رأي طبي وفقًا لخبراء التغذية

وفقًا لتصريحات طبية متداولة، أشارت بعض المتخصصين في التغذية والصحة، ومنهم الدكتورة هناء جميل استشاري الغدة، إلى أن طريقة طهي الطعام قد تؤثر على قيمته الغذائية، وأن السلق من أفضل طرق الطهي وبالأخص وضع الدجاج فى الماء البارد أولا، لأنه يحافظ على البروتين ويقلل من الدهون الزائدة مقارنة بالقلي.

كما أكد الخبراء أن تناول الدجاج المسلوق ضمن نظام غذائي متوازن يساعد على:

دعم بناء العضلات

تقليل الدهون الضارة

تحسين الهضم

استخدامات مرقة الفراخ

لا ترمي ماء السلق، لأنه غني بالنكهات ويمكن استخدامه في: