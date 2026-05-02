دونجا: الزمالك قدم أسوأ مبارياته أمام الأهلي في الدوري

انتقد تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الأهلي، في المباراة التي انتهت بخسارة الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري، مؤكدًا أن اللقاء كان الأسوأ للزمالك خلال الموسم الجاري.

وقال دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن الزمالك ظهر "خارج الخدمة تمامًا" في المباراة، رغم أن المدير الفني معتمد جمال بدأ بالتشكيل الصحيح من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن الفريق كان يسير بشكل جيد قبل اللقاء على مستوى النتائج والتنظيم.

وأضاف أن الأهلي لم يكن في أفضل حالاته الفنية خلال الفترة الأخيرة، ولا يوجد ما يشير إلى أنه كان يستحق الفوز بثلاثية، لافتًا إلى أن الزمالك بدأ المباراة بشكل جيد وأهدر فرصتين محققتين عن طريق عدي الدباغ وناصر منسي.

كما حمل دونجا جزءًا من المسؤولية لمدافع الفريق حسام عبد المجيد، مؤكدًا أنه كان سببًا في هدفين من أهداف الأهلي خلال اللقاء، واصفًا أداءه بأنه من الأسوأ له هذا الموسم.

وشدد نجم الزمالك السابق على أن جميع الفرق ما زالت تمتلك حظوظًا متساوية في المنافسة على لقب الدوري بين الزمالك والأهلي وبيراميدز، مضيفًا أن الخسارة في القمة لا تعني نهاية المشوار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استعادة الزمالك لحالته الفنية الطبيعية، قائلًا إن الفريق ما زال متصدرًا للدوري، وإن الفوز في المباراتين المتبقيتين سيمنحه فرصة التتويج باللقب، مع ضرورة تجاوز آثار خسارة القمة سريعًا.