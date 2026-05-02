حجز وهمي للمزارات السياحية.. ضبط عصابة أجانب تنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى "يحملون جنسية عدة دول" بالقاهرة لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم (6 أشخاص "5 منهم يحملون جنسية دول أجنبية" - مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة صفحات إلكترونية "مزيفة" لبيع تذاكر إحدى المزارات السياحية بالبلاد ، والإستيلاء على بيانات البطاقات البنكية الخاصة بالمواطنين الراغبين فى حجز التذاكر وإستغلالها فى إجراء معاملات شرائية إلكترونية للعديد من المنتجات ، وإعادة بيعها وإرسال جزء من قيمتها فى صورة عملات رقمية مشفرة لمتهمان آخران "يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية" متواجدان بالخارج .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل المتواجدين بالبلاد ، وضُبط بحوزتهم (9 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى– مبالغ مالية عملات "محلية ، أجنبية") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدة وقائع على النحو المشار إليه بذات الأسلوب الإحتيالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .





