الطقس اليوم السبت.. ارتفاع قياسي في الحرارة والعظمى تتخطى الـ40 رسميًا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم السبت 2 مايو 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق، مما قد يؤثر على حركة المواطنين واستقرار الأجواء.

تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا حول حالة الطقس اليوم ، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، يتحول تدريجيًا إلى حار نهارًا على معظم المناطق، بل شديد الحرارة على جنوب البلاد. وفي المساء، يميل الطقس للبرودة أو يكون معتدلًا ليلاً، خاصة على المناطق الشمالية والساحلية.



الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد

حذرت الأرصاد من عدة ظواهر جوية متوقعة، أبرزها:

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية (قد تكون غزيرة أحيانًا) على مناطق متفرقة من السلوم ومطروح وسيوة، على فترات متقطعة خلال اليوم.

أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، مع احتمال امتدادها مساءً بنسبة حدوث 30% إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/ساعة على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وحذرت الهيئة من أن هذه الرياح قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتقل عن 1000 متر على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، كما قد يصاحبها هبات عاتية تصل سرعتها إلى 70 كم/ساعة على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المدن والمناطق، وجاءت كالتالي:

محافظة القاهرة الكبرى

العظمى: 34 درجة مئوية

الصغرى: 17 درجة

محافظة الإسكندرية

العظمى: 23 درجة

الصغرى: 16 درجة

محافظة مطروح

العظمى: 21 درجة

الصغرى: 14 درجة

محافظة سوهاج

العظمى: 40 درجة

الصغرى: 22 درجة

محافظة قنا

العظمى: 40 درجة

الصغرى: 24 درجة

محافظة أسوان

العظمى: 41 درجة

الصغرى: 26 درجة

نصائح وتحذيرات للمواطنين

في ضوء هذه التوقعات، وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للمواطنين، خاصة في المناطق المتوقع أن تشهد تقلبات جوية حادة:

لمناطق الأمطار: توخي الحذر عند القيادة على الطرق السريعة في مطروح والسلوم وسيوة، بسبب الأمطار الغزيرة المحتملة وانخفاض الرؤية.



لمناطق الرياح والأتربة: ارتداء الكمامات في الأماكن المكشوفة بالصحراء الغربية وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، لتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الأتربة.

لمنطقة القاهرة الكبرى: الاستعداد لاحتمال سقوط أمطار خفيفة مساءً، مع ضرورة متابعة تحديثات النشرة الجوية أولاً بأول.

وتجنب التعرض المباشر للشمس في فترات الذروة (من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا) في محافظات جنوب الصعيد، حيث تصل الحرارة إلى 41 درجة.

يُلاحظ من خلال البيانات أن مصر ستشهد اليوم تباينًا كبيرًا في درجات الحرارة بين شمالها وجنوبها، حيث تصل العظمى في أسوان إلى 41 درجة بينما لا تتجاوز 21 درجة في مطروح، بفارق 20 درجة كاملة.

كما تتنوع الظواهر الجوية بين أمطار رعدية غزيرة على السواحل الغربية وأتربة مثارة على مناطق الصحراء وحرارة شديدة على الجنوب، مما يستدعي درجة عالية من الاستعداد واليقظة من جميع المواطنين والجهات المعنية.