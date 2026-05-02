مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟

في ظل هوس إنقاص الوزن، تنتشر وصفات سحرية على السوشيال ميديا تعد بنتائج مذهلة أثناء النوم، أبرزها مشروب يُقال إنه يحرق الدهون بمجرد شربه قبل النوم.



لكن هل هذا الكلام علمي؟ أم مجرد تسويق جذاب؟

هل يمكن حرق الدهون أثناء النوم فعلًا؟

نعم، الجسم يحرق الدهون طوال اليوم، أثناء النوم لكن بمعدل طبيعي يعتمد على:

معدل الحرق الأيض

نوعية الطعام خلال اليوم

مستوى النشاط البدني

بمعنى أوضح: الحرق لا يتوقف أثناء النوم، لكنه لا يتحول لمعجزة بسبب مشروب واحد.

ماذا عن مشروبات حرق الدهون؟

بعض المشروبات قد تساعد بشكل غير مباشر، لكنها لا تعمل وحدها:

مشروبات مهدئة مثل الأعشاب

تساعد على النوم العميق

والنوم الجيد مرتبط بتحسين الحرق

مشروبات دافئة بدون سكر

قد تقلل الشهية الليلية

تمنع تناول وجبات إضافية

لكن لا يوجد مشروب قادر على إذابة الدهون أثناء النوم بشكل مباشر.

في تصريح واضح، قال الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد.

فكرة وجود مشروب يحرق الدهون أثناء النوم وحده غير دقيقة علميًا. لا يوجد حل سحري، لكن هناك عادات تساعد على تحسين الحرق، مثل النوم الجيد وتقليل الأكل قبل النوم.

وأضاف: بعض المشروبات قد تدعم الاسترخاء أو تقلل الشهية، لكن خسارة الوزن تعتمد على نظام غذائي متكامل، وليس مشروبًا واحدًا.

لماذا يصدق الناس هذه الفكرة؟

الرغبة في نتائج سريعة بدون مجهود

انتشار وصفات غير موثقة

خلط بين تحسين الحرق وحرق الدهون مباشرة



ما الذي يساعد فعلًا على حرق الدهون ليلًا؟

تناول عشاء خفيف

تجنب السكريات قبل النوم

النوم من 6 إلى 8 ساعات

تقليل التوتر

هذه العوامل هي التي تجعل الجسم يعمل بكفاءة أثناء النوم.