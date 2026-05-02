الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟

مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟
مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟
أسماء عبد الحفيظ

في ظل هوس إنقاص الوزن، تنتشر وصفات سحرية على السوشيال ميديا تعد بنتائج مذهلة أثناء النوم، أبرزها مشروب يُقال إنه يحرق الدهون بمجرد شربه قبل النوم.


لكن هل هذا الكلام علمي؟ أم مجرد تسويق جذاب؟

هل يمكن حرق الدهون أثناء النوم فعلًا؟

نعم، الجسم يحرق الدهون طوال اليوم، أثناء النوم لكن بمعدل طبيعي يعتمد على:

  • معدل الحرق الأيض
  • نوعية الطعام خلال اليوم
  • مستوى النشاط البدني

بمعنى أوضح: الحرق لا يتوقف أثناء النوم، لكنه لا يتحول لمعجزة بسبب مشروب واحد.

 ماذا عن مشروبات حرق الدهون؟

مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟

بعض المشروبات قد تساعد بشكل غير مباشر، لكنها لا تعمل وحدها:

  • مشروبات مهدئة مثل الأعشاب
  • تساعد على النوم العميق
  • والنوم الجيد مرتبط بتحسين الحرق
  •  مشروبات دافئة بدون سكر
  • قد تقلل الشهية الليلية
  • تمنع تناول وجبات إضافية

لكن لا يوجد مشروب قادر على إذابة الدهون أثناء النوم بشكل مباشر.

 في تصريح واضح، قال الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد.

فكرة وجود مشروب يحرق الدهون أثناء النوم وحده غير دقيقة علميًا. لا يوجد حل سحري، لكن هناك عادات تساعد على تحسين الحرق، مثل النوم الجيد وتقليل الأكل قبل النوم.

وأضاف: بعض المشروبات قد تدعم الاسترخاء أو تقلل الشهية، لكن خسارة الوزن تعتمد على نظام غذائي متكامل، وليس مشروبًا واحدًا.

لماذا يصدق الناس هذه الفكرة؟

  • الرغبة في نتائج سريعة بدون مجهود
  • انتشار وصفات غير موثقة
  • خلط بين تحسين الحرق وحرق الدهون مباشرة
     

ما الذي يساعد فعلًا على حرق الدهون ليلًا؟

  • تناول عشاء خفيف
  • تجنب السكريات قبل النوم
  • النوم من 6 إلى 8 ساعات
  • تقليل التوتر

هذه العوامل هي التي تجعل الجسم يعمل بكفاءة أثناء النوم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. هذه المكالمات والرسائل تسرق أموالك

هجوما وشيكا ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

مصرية في الصين تستغيث .. أنا مخطوفة وحياتي في خطر وأُجبرت على أدوية نفسية أفقدتني الوعي

ترشيحاتنا

لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي

أندية وادى دجلة تحصد 3 ذهبيات في البطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي

مايوركا

ريال مايوركا يفوز على جيرونا بهدف في الدوري الإسباني

مدرب الأهلي والزمالك

سيناريو حصول الأهلي على الدوري

بالصور

مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟

مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟
مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟
مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟

الطريقة الصحيحة لسلق الفراخ.. سر الطعم الطري والنكهة الغنية بدون زفارة

الطريقة الصحيحة لسلق الفراخ.. سر الطعم الطري والنكهة الغنية بدون زفارة
الطريقة الصحيحة لسلق الفراخ.. سر الطعم الطري والنكهة الغنية بدون زفارة
الطريقة الصحيحة لسلق الفراخ.. سر الطعم الطري والنكهة الغنية بدون زفارة

حظك اليوم السبت 2 مايو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 2 مايو 2026.. بداية لتوازن جديد في حياتك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد