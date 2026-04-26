لو عندك مناسبة.. 5 خطوات سريعة لخسارة الوزن

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إنقاص الوزن، بدءًا من إجراء تغييرات صغيرة على ما تأكله وتشربه.

إذا كنت تعاني زيادة الوزن، فإن فقدان الوزن سيمنحك المزيد من الطاقة ويساعد على تقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

خطوات بسيطة لخسارة الوزن بشكل سريع

مارس النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أسبوعياً – يمكنك تقسيم ذلك إلى تمارين قصيرة كل يوم

احرص على تناول الخمس وجبات اليومية مع الفاكهة والخضراوات للحصول على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم

استهدف خسارة الوزن من 0.5 إلى 1 كيلوجرام، أسبوعيًا

اقرأ ملصقات الطعام قبل شرائها للتأكد من محتواها بشكل سليم وأمن

استبدل المشروبات السكرية بالماء – إذا لم يعجبك الطعم، أضف شرائح من الليمون أو الليمون الأخضر لإضفاء نكهة.

قلل من تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون وتناول أطعمة صحية وتزيد من إحساسك بالشبع.

المصدر nhs