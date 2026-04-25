قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

القسم الخارجي

أصدرت إدارة أحد الفنادق في المملكة العربية السعودية بيانا توضيحيا ردا على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة أثارت جدلًا واسعًا تتعلق بطريقة تعامل أحد الموظفين مع نزيلة داخل الفندق.

وأوضحت الإدارة في بيانها أن ما جرى يعود إلى خطأ فردي في أسلوب التعامل، مؤكدة أنه تم إيقاف الموظف عن العمل فورًا وإحالته للتحقيق وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، إلى جانب البدء بمراجعة شاملة لآليات خدمة النزلاء بهدف ضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

قطع الكهرباء

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سعودية، فقد بدأت القصة بعد تداول مقاطع وشهادات لسيدة سعودية، ذكرت أنها تعرضت لموقف صادم داخل الفندق، حيث قالت إن الإدارة قامت – وفق روايتها – بقطع الكهرباء عن غرفتها بهدف إجبارها على المغادرة، وهو ما وصفته بأنه تصرف مهين وغير مقبول.

وأضافت السيدة أنها، بحسب روايتها، واجهت أيضا تهديدات تتعلق بعدم السماح لها بدخول مصر، ما دفعها إلى تصعيد الواقعة وتوثيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع تزايد التفاعل، ظهرت تفاصيل إضافية غيرت مسار القضية، إذ تبين أن الواقعة حدثت داخل فندق في السعودية وليس في مصر كما تم تداوله في البداية.

ووفقا للصحية تبين أن الموظف مصري الجنسية ويعمل في وظيفة استقبال، وهي من الوظائف المقصورة على السعوديين، ما يضع الواقعة في إطار مخالفة نظامية محتملة.

اعتداء لفظي وتهديد

وفي تطور آخر، توسعت الادعاءات لتشمل مزاعم بمحاولة اعتداء لفظي وتهديد بحق السيدة، إضافة إلى اتهامات لإدارة الفندق باتباع إجراءات غير نظامية، من بينها دخول غرف النزلاء دون سند قانوني، وقطع الكهرباء كوسيلة ضغط، وهو ما لا يستند إلى أي نص نظامي.

كما أشير إلى محاولات لتسوية الأزمة عبر تقديم عروض أو إرضاءات للسيدة، وهي تحركات قد تفسر قانونيًا على أنها تسويات غير رسمية خارج الأطر النظامية.

وفي المقابل، صعدت السيدة القضية بشكل رسمي، وقدمت بلاغات إلى الجهات المختصة تشمل مكتب العمل والشرطة والجهات السياحية، مؤكدة تمسكها بكامل حقوقها وعدم التنازل عنها.

وبذلك تبقى القضية مفتوحة على عدة مسارات قانونية، قد تشمل مخالفات في نظام العمل، وشبهات تتعلق بسوء استخدام السلطة داخل منشأة سياحية، إلى جانب احتمالات امتداد المسؤولية لتشمل الموظف والإدارة وربما مالك الفندق.

