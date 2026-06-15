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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: وضع خطة عمل لإنشاء 4 مواقع للتخلص الآمن من النفايات الطبية

وزير الصحة يستقبل مدير عام المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض
وزير الصحة يستقبل مدير عام المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السيد جون كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطب الوقائي والصحة العامة، ودعم الاستثمار طويل الأمد في البنية الصحية المصرية.

رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالمدير العام، مشيدًا بالجهود المتميزة التي يبذلها المركز في دعم الوزارة، خاصة في توفير سيارات للتخلص من النفايات الطبية الخطرة وأجهزة فرم وتعقيم، وسيارات تبريد لنقل الطعوم والأمصال، وسيارات نقل فرق التطعيمات والاستجابة السريعة، بالإضافة إلى ثلاجات لحفظ الطعوم والأمصال.

 توفير المستلزمات والأجهزة الطبية 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة ملفات التعاون المشتركة وبحث خطط العمل المستقبلية، مع التركيز على توفير المستلزمات والأجهزة الطبية الداعمة لمنظومة الطب الوقائي.

وأضاف أنه تم وضع خطة عمل لإنشاء أربعة مواقع للتخلص الآمن من النفايات الطبية في محافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج وأسوان، على أن يتم الانتهاء منها خلال شهر أغسطس المقبل. كما شمل التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الفرق الوقائية، شملت تدريب الكوادر الصحية في برامج سلاسل الإمداد والتطعيمات، وتأهيل العاملين بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات على التعامل الآمن والمستدام مع المخلفات الطبية.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة ناتاليا ويندر روسي، مدير مكتب اليونيسف بمصر.

وزير الصحة والسكان مجال الطب الوقائي الصحة العامة البنية الصحية المصرية النفايات الطبية

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