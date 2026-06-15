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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزراء الصحة والصناعة والاستثمار: منح الشركات فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها وخفض نسب السكر تدريجيًا

وزراء الصحة والصناعة و الاستثمار
وزراء الصحة والصناعة و الاستثمار
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بحضور قيادات الجهات المعنية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية وضع تشريع يحمي الصحة العامة ويحد من انتشار الأمراض غير السارية، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك المفرط للمشروبات مرتفعة السكر، والتي تسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. 

وأشار إلى نجاح العديد من الدول في تحقيق نتائج إيجابية بعد تطبيق سياسات مماثلة.

تغيير العادات الاستهلاكية غير الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شدد على أهمية تعزيز الأنماط الغذائية الصحية وتغيير العادات الاستهلاكية غير الصحية، بهدف تحسين جودة الحياة وزيادة طول العمر الصحي، وتخفيف العبء الاقتصادي على المنظومة الصحية، كما تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية للوصول إلى حلول متوازنة تحافظ على صحة المواطنين وتدعم استقرار الصناعة الوطنية والأسواق.

استعرض الاجتماع بيانات عبء الأمراض غير السارية في مصر، التي تمثل نحو 86% من إجمالي الوفيات، إلى جانب مؤشرات الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد بين الفئات العمرية المختلفة، مع مناقشة دليل منظمة الصحة العالمية لخفض عوامل الخطر القابلة للتعديل.

واتفق المشاركون على إطار متكامل للتشريع المقترح يشمل التوعية المجتمعية والكشف المبكر وتعزيز السلوكيات الصحية، مع منح الشركات فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها وخفض نسب السكر تدريجيًا.

وأكد الجميع أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المواطنين من خلال سياسات وقائية مستدامة تدعم أهداف التنمية الصحية في الدولة.

وزير الصحة الاستثمار الأمراض المرتبطة بالسكر منظمة الصحة العالمية مصر

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