وزير الصحة يتفقد مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والثلاثي بجامعة المنيا

تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار يرافقه رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان والرعاية الأولية، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي، والمستشفى الثلاثي الجامعي، وذلك خلال جولته الميدانية بمحافظة المنيا اليوم، لمتابعة جاهزية المستشفيات الجامعية ووحداتها المختلفة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها من المستشفيات المدرجة ضمن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة بالمحافظة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة تضع تطوير المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها على رأس أولوياتها، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، لما تمتلكه من قدرات علاجية وتعليمية وبحثية متقدمة، مشيدًا بما شاهده داخل مستشفيات جامعة المنيا من بنية تحتية حديثة وتجهيزات طبية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة، بما يعكس جاهزية حقيقية لتقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.

وأشار الوزير إلى أن مستشفيات جامعة المنيا تمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية بمحافظات الصعيد، خاصة في التخصصات الدقيقة والجراحات المتقدمة، مؤكدًا أن دمج المستشفيات الجامعية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل يسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات متطورة وآمنة لجميع المواطنين.

وتفقد الوزير منظومة التجهيزات اللوجستية والفنية الداعمة لعمليات زراعة الكبد، والتي تشمل المعامل المجهزة بأحدث أجهزة التحاليل والفحوصات الدقيقة اللازمة لتقييم الحالات قبل الزراعة ومتابعتها بعد إجراء العمليات، إلى جانب غرف العمليات الحديثة ووحدات الرعاية والمتابعة الخاصة بالمرضى قبل وبعد الزراعة، بما يوفر منظومة علاجية متكاملة تبدأ بالتشخيص والتقييم وتمتد إلى الجراحة والرعاية اللاحقة والمتابعة الدورية وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وخلال الجولة، استعرض رئيس الجامعة عددًا من الوحدات الطبية المتخصصة والفريدة التي تنفرد بها مستشفى الكبد والجهاز الهضمي على مستوى محافظة المنيا ومحافظات الصعيد .

وفي المستشفى الثلاثي الجامعي، تفقد الوزير وحدة الرعاية الصحية الأولية لطب الأسرة، والتي تمثل نقطة الانطلاق الأولى في رحلة العلاج داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تقدم خدمات الكشف الطبي والمتابعة الدورية والفحوصات المعملية والرعاية الوقائية والعلاجية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة، في إطار فلسفة المنظومة القائمة على تعزيز خدمات الرعاية الأولية والوقاية.

وقال رئيس الجامعة إلى أن المستشفى الثلاثي الجامعي يُعد من أكبر المستشفيات الجامعية بالمحافظة، ومن المتوقع أن تتجاوز طاقته الاستيعابية 400 سرير بعد استكمال جميع مراحله، ويضم عددًا من الأقسام التخصصية المتقدمة تشمل الباطنة العامة والطوارئ ووحداتها المتخصصة، والأمراض الجلدية، والروماتيزم والتأهيل، وجراحات العظام، والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب الاستعداد لتشغيل أقسام الجراحات التخصصية والمعامل المرجعية وأقسام الأشعة الحديثة

وأكد رئيس الجامعة أن انضمام المستشفيات الجامعية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة المنيا وصعيد مصر، ودعم قدرة الدولة على توفير رعاية صحية متطورة ومستدامة لجميع المواطنين.