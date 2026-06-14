وزارة الصحة : 95% نسبة رضا المواطنين عن منظومة الخدمات خلال أبريل

أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 7324 مكالمة عبر الخط الساخن (105) خلال شهر أبريل 2026، تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وذلك في إطار تقديم المعلومات الصحية وتلقي استفسارات وطلبات المواطنين وتعزيز التواصل المباشر معهم.

استفسارات تعزيز الصحة والوقاية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن بيانات التشغيل أظهرت تنوعًا في طبيعة الخدمات المقدمة، حيث تصدرت الاستفسارات والطلبات المتنوعة بـ2891 مكالمة بنسبة 39.47%، تلتها حالات العلاج والبلاغات ضد المنشآت الصحية بـ804 مكالمات بنسبة 10.98%، ثم استفسارات تعزيز الصحة والوقاية بـ700 مكالمة بنسبة 9.56%، وخدمات كارت الخدمات المتكاملة بـ462 مكالمة بنسبة 6.31%.

وأكد المتحدث الرسمي أن مؤشرات الأداء تعكس استمرار جهود الوزارة في تطوير منظومة التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق رضا المتعاملين.

ومن جانبه، قال الأستاذ حسن مدين، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، إن الإدارة تحرص على المتابعة المستمرة لمدى رضا المواطنين من خلال الخط الساخن (105)، حيث تم التواصل مع عينة عشوائية خلال أبريل 2026، وأظهرت النتائج تحقيق نسبة رضا بلغت 95%.

وأكد أن الإدارة مستمرة في تنفيذ آليات المتابعة والتقييم الدوري، ورصد احتياجات المواطنين ومقترحاتهم، بما يضمن الارتقاء بمنظومة خدمة المواطنين وتعزيز كفاءة قنوات التواصل.