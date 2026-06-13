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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا

وزير الصحة
وزير الصحة
أ ش أ

تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، مشروع الإنشاء الجديد لمستشفى أبو قرقاص المركزي ومستشفى دير مواس التخصصي، يرافقه عماد الكدواني محافظ المنيا، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية .

جاء ذلك خلال جولة الوزير بمحافظة المنيا اليوم؛ لتدشين إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وبدء التشغيل التجريبي بالمحافظة، والوقوف على جاهزية المنشآت الطبية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول مشروع مستشفى أبو قرقاص المركزي الجديد، الذي يبلغ طاقته الاستيعابية 200 سرير على مساحة 25 ألفًا و800 متر مربع، مكون من 6 طوابق، ويضم مدرسة للتمريض.

وتابع الوزير معدلات التنفيذ التي بلغت 90%، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال ليخدم أكثر من 680 ألف مواطن، وتفقد العيادات الخارجية والطوارئ والاستقبال، والتي تشمل 18 عيادة خارجية و5 غرف عمليات و57 سرير غسيل كلوي وبنك دم ومركز تدريب متكامل وأقسام الحروق والمناظير والعلاج الطبيعي والأشعة والمعامل.

كما تفقد الدكتور عبدالغفار مستشفى دير مواس التخصصي، الذي يعمل بطاقة استيعابية 181 سريرًا، منها 39 سرير غسيل كلوي و32 سرير رعاية مركزة و22 عيادة خارجية تغطي كافة التخصصات.

وتفقد غرف إقامة المرضى وحرص على التحدث إليهم والاطمئنان على رضاهم عن الخدمات المقدمة، كما زار حضانات الأطفال المبتسرين التي تضم 21 حضانة و5 أسرة رعاية، واطمأن على تناسب أعداد فرق التمريض مع معدلات التردد على المستشفى.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الجولة تأتي للتأكد من جاهزية المنشآت الطبية الجديدة والقائمة لتقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

رافق الوزير أيضا عمرو عايد مساعده لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور بيتر وجيه مساعده لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعده للمشروعات القومية الصحية، وكل من الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور محمد جبر نائب محافظ المنيا، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمود عبدالوهاب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.
 

وزير الصحة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا التأمين الصحي الشامل المنيا

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