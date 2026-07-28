إيطاليا : بدء سريان تخفيضات ضريبة الديزل لتخفيف أعباء الوقود

دخلت تخفيضات رسوم الديزل (بقيمة 17 سنتًا) التي أقرتها الحكومة الإيطالية حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، وستظل سارية حتى 6 أغسطس المقبل لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.

ووافقت الحكومة الإيطالية أمس الاثنين على خفض مؤقت لضريبة الديزل بواقع 0.17 يورو (17 سنتًا) للتر الواحد لمساعدة المواطنين على تحمل ارتفاع تكاليف الوقود في أعقاب تجدد الصراع في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن هذا التخفيض سيكلف الدولة حوالي 125 مليون يورو، ومن المتوقع أن يؤدي إلى مواءمة أسعار الديزل مع أسعار البنزين الخالي من الرصاص، الذي لم يتم تخفيض الرسوم المفروضة عليه.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هذا التخفيض بأنه "استجابة مسؤولة وفي الوقت المناسب" للارتفاع الأخير في أسعار الوقود.