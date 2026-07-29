ألمانيا تعلن رغبتها في استضافة كأس العالم 2038.. وملف مشترك مع فرنسا يلوح في الأفق

أعلنت ألمانيا رسميًا رغبتها في التقدم لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، مع إمكانية الترشح لتنظيم نسخة 2038، في ظل وجود حديث عن تقديم ملف مشترك مع فرنسا خلال الفترة المقبلة.

وأكد أكسل هيلمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن بلاده تضع استضافة كأس العالم للرجال ضمن أهدافها المستقبلية، مشيرًا إلى وجود مبادرة من بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني، للتقدم بملف استضافة نسخة 2042، مع إمكانية التقدم لتنظيم نسخة 2038 حال تغير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال هيلمان: "نرغب بشدة في ذلك، وهناك مبادرة من رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم لتقديم عرض لاستضافة نسخة 2042، وربما حتى 2038، وسيتوقف الأمر على لوائح فيفا".

وتواجه ألمانيا عقبة بسبب نظام التناوب القاري المعمول به حاليًا، حيث تستضيف المغرب وإسبانيا والبرتغال، إلى جانب الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، نسخة 2030، بينما تستضيف السعودية مونديال 2034.

وبناءً على النظام الحالي، ستكون فرص استضافة نسخة 2038 متاحة بشكل أكبر لدول من أمريكا الشمالية أو أوقيانوسيا، مع ترجيح كفة الولايات المتحدة، خاصة في ظل انضمام أستراليا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتأمل ألمانيا في تعديل لوائح فيفا، مما قد يفتح الباب أمام ملف أوروبي لاستضافة البطولة، سواء بشكل منفرد أو عبر شراكة محتملة مع فرنسا.