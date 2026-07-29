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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يفتتح فعاليات اليوم الثقافى الإندونيسى - المصرى بحضور سفير جمهورية إندونيسيا

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
نتيجة الثانوية العامة 2026

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات أمس الثقافى الإندونيسى - المصرى بمكتبة مصر العامة بأسوان، وذلك بحضور السفير كونتشورو غيرى واسيسو سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة  ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة ، وممثلى السفارة الإندونيسية، وعدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية ، وشباب أسوان .

فى ضوء جهود الدولة لتعزيز الدبلوماسية الثقافية، وترسيخ الحوار بين الشعوب ، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإهتمام ببناء الإنسان وتعزيز القوة الناعمة المصرية ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 .

أسوان.. ملتقى الحضارات وجسر للتواصل بين الشعوب
وفى كلمته، رحب المهندس عمرو لاشين بالحضور، مؤكداً أن إستضافة هذا الحدث الثقافى تعكس المكانة الحضارية لمحافظة أسوان بإعتبارها ملتقى للحضارات، وجسراً للتواصل الإنسانى والثقافى بين الشعوب، مشيراً إلى أن الثقافة تمثل إحدى أهم أدوات التقارب، وترسيخ قيم الحوار والتفاهم والسلام .

تأكيد على عمق العلاقات المصرية الإندونيسية
وأكد المحافظ أن اليوم الثقافى يجسد عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإندونيسيا، ويعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثقافى والإنسانى، إنطلاقاً من الإيمان المشترك بأن الثقافة والفنون تمتلكان القدرة على مد جسور التواصل، وترسيخ قيم التسامح والتنوع والإحترام المتبادل .

الفنون تعكس وحدة الحضارات وتنوع الثقافات


وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن الفقرات الفنية والثقافية التى شهدها اليوم الثقافى قدمت صورة حضارية متميزة، إمتزجت خلالها الفنون المصرية والإندونيسية، بما يؤكد أن تنوع الثقافات يمثل مصدر قوة وإبداع، وأن التراث الإنسانى المشترك يعد لغة عالمية تجمع الشعوب وتقرب بينها .

رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 فى بناء الإنسان
وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى إهتماماً كبيراً ببناء الإنسان، بإعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتكامل مع مستهدفات رؤية مصر 2030، فيما تواصل محافظة أسوان تنفيذ رؤية أسوان 2040 التى تضع الإستثمار فى رأس المال البشرى، وتعزيز الهوية الثقافية، والإنفتاح على مختلف الحضارات فى مقدمة أولوياتها .

السفير الإندونيسى يشيد بعمق العلاقات الثقافية
ومن جانبه، أعرب السفير كونتشورو غيرى واسيسو عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات اليوم الثقافى الإندونيسى - المصرى ، موجهاً الشكر لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال، ولاسيما أن مثل هذه الفعاليات تسهم فى تعزيز العلاقات بين الشعبين الصديقين ، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثقافى والسياحى والتعليمى بين البلدين .

وأكد السفير الأندونيسى على أنه فى ظل توقيع إتفاقية الشراكة بين رئيس جمهورية الرئيس أندونيسيا برابوو سوبيانتو ، ورئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون بمثابة بوابة مفتوحة للتعاون فى كافة المجالات الثقافية والإقتصادية وغيرها ، ولتصبح مصر بوابة لأندونيسيا نحو أفريقيا ، وتكون أندونيسيا بوابة مصر لآسيا والمحيط الهادى.

فعاليات متنوعة
وشهدت الفعاليات إفتتاح المحافظ والسفير لمعرضى أندونيسيا وأسوان ، أعقبها إقامة الفعاليات بمسرح المكتبة ، وترديد السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، والسلام الوطنى لجمهورية أندونيسيا ، فضلاً عن إلقاء كلمات ، وعرض فيلم تعريفى عن جمهورية إندونيسيا ، وأختتمت بتقديم فقرات فنية للفرقة الأندونيسية ، وفرقة مكتبة مصر العامة التى عكست التراث المصرى والإندونيسى ، فى أجواء عكست عمق العلاقات الثنائية ، ورسخت رسالة الثقافة كجسر للتواصل والمحبة بين الشعوب .


أكدت فعاليات اليوم الثقافى الإندونيسى - المصرى أن أسوان تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة للحوار الحضارى والتبادل الثقافى بما يعزز الدور المصرى فى مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم ، ويجسد أهمية الثقافة كقوة ناعمة تدعم التنمية ، وتنشر قيم السلام والتسامح والتفاهم بين الشعوب .

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