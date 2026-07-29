حسن الشافعي يحسم الجدل حول «صوت الكلب» في أغنية تامر عاشور

حرص الموزع والمنتج حسن الشافعي على حسم الجدل المثار حول وجود ما وصفه البعض بـ”صوت كلب” في إحدى أغنيات الفنان تامر عاشور، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيه برفقة عاشور.

وخلال الفيديو، قال حسن الشافعي: “إيه حوار صوت الكلب اللي في الأغنية؟”، ليرد تامر عاشور موضحًا: “صحيت لقيت ناس بتتكلم على صوت الكلب، وشوفت أول تعليق بعد نزول الأغنية، ومع كثرة التعليقات بدأت أسمع نفس اللي الناس بتقوله”.

وأضاف الشافعي: “أنا في لحظة شكيت في نفسي، لكن فيه نظرية بتقول إنك لو سمعت الصوت الحقيقي ممكن يختفي الإحساس بالصوت التاني، فخلّيت الناس تسمع الصوت الصحيح، وهو في الحقيقة صوت إنسان، لكن رغم كده ناس كتير ما زالت بتسمعه على إنه صوت كلب”.