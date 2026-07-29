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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسن الشافعي يحسم الجدل حول «صوت الكلب» في أغنية تامر عاشور

تامر عاشور
تامر عاشور
سارة عبد الله
نتيجة الثانوية العامة 2026

حرص الموزع والمنتج حسن الشافعي على حسم الجدل المثار حول وجود ما وصفه البعض بـ”صوت كلب” في إحدى أغنيات الفنان تامر عاشور، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيه برفقة عاشور.

وخلال الفيديو، قال حسن الشافعي: “إيه حوار صوت الكلب اللي في الأغنية؟”، ليرد تامر عاشور موضحًا: “صحيت لقيت ناس بتتكلم على صوت الكلب، وشوفت أول تعليق بعد نزول الأغنية، ومع كثرة التعليقات بدأت أسمع نفس اللي الناس بتقوله”.

وأضاف الشافعي: “أنا في لحظة شكيت في نفسي، لكن فيه نظرية بتقول إنك لو سمعت الصوت الحقيقي ممكن يختفي الإحساس بالصوت التاني، فخلّيت الناس تسمع الصوت الصحيح، وهو في الحقيقة صوت إنسان، لكن رغم كده ناس كتير ما زالت بتسمعه على إنه صوت كلب”.

حسن الشافعي تامر عاشور انستجرام

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