فن وثقافة

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

حسن الشافعي
حسن الشافعي
تقى الجيزاوي

أثار الملحن حسن الشافعي جدلًا خلال الساعات الماضية بسبب إعادة إنتاج أغنية حوثية أثناء وجوده في إحدى حفلات الساحل الشمالي، تحتوي على كلمات تشجع على الحرب والعنف، كما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز العبارات: “اجعلوها حربًا عالمية كبرى”. وهاجم العديد الملحن حسن الشافعي، متهمينه بالترويج للعنف والحرب، والدعاية لجماعة الحوثي وخطاباتها التحريضية، وأنه بالفعل روّج لجماعة إرهابية فجرت وقتلت وأرهبت العديد.

 أول تعليق من حسن الشافعي بعد اتهامه بالترويج للحوثي

وفي أول رد له، قال حسن الشافعي خلال لقائه ببرنامج “تفاعلكم”، إنه يتلقى العديد من التعليقات السلبية بعد أن عزف لحنًا في حفلة بالساحل الشمالي، وتم اتهامه باستخدام قصيدة سياسية تروج للحرب والعنف.

وأضاف حسن الشافعي: “الموضوع أبعد ما يكون عن هذا الاتهام، والحقيقة أنني فقط قررت إصدار نوع موسيقي جديد، والمشروع عبارة عن موسيقى إلكترونية مدمجة بالثقافة العربية، لأن أمنيتي أن يصل التراث العربي إلى جميع أنحاء العالم. واستخدامي للأغنية كان فقط بدافع حبي للأغاني التراثية اليمنية، ولكن حسب علمي وبعد البحث، هناك جماعة سياسية تُسمى الحوثي تستخدم هذا اللحن وتعتبره شعارًا خاصًا لهم”.

حسن الشافعي يعتذر لجمهوره ويقرر حذف اللحن

وعن الخطوات التي قرر اتخاذها بعد هذا الهجوم، قال حسن الشافعي إنه سيحذف هذا المحتوى الذي تسبب في إثارة الجدل، لأنه لم يرضَ أن تُستخدم هذه الأفكار للترويج لأغراض أخرى من قبل آخرين. وأكد أنه يتحمل المسؤولية تجاه هذا الفعل، وأنه لم يقصد ارتكاب هذا الخطأ.

حسن الشافعي أغاني حسن الشافعي أعمال حسن الشافعي

