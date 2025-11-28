موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

بعد يومين من المشاركة الفعلية للمواطنين في اللجان الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية، اختتمت أعمال التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، الثلاثاء الماضي الموافق 25 نوفمبر.

ويترقب الشارع المصري موعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية ، وجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حسب المواعيد التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات .

موعد المرحلة الثانية انتخابات النواب

الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي من المقرر إعلانها رسميا طبقا للجدول الزمني، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، بعد الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الكشوف داخل اللجان العامة على مستوى المحافظات.

موعد جولة الاعادة للمرحلة الثانية

موعد جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، فيما تُجرى داخل مصر يومي 17 و18 ديسمبر 2025، وتشمل الدوائر التي لم تُحسم نتائجها خلال الجولة الأولى لأي سبب من أسباب الفرز أو عدم حصول مرشح على الأغلبية المطلوبة مما يستلزم جولة إعادة لتحديد الفائز النهائي.

المحافظات المشاركة في المرحلة الثانية

شملت المرحلة الثانية عدة محافظات، من بينها:

القاهرة، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، القليوبية، دمياط، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، وجنوب سيناء.