قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
أول تعليق من حماس على الأحداث في بيت جن بسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبدء مفاوضات.. بوتين يشترط تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لبحث أي اتفاق سلام

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
القسم الخارجي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المسودة الأولية لخطة السلام التي ناقشتها الولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يمكن أن تشكل "أساسًا لاتفاقات مستقبلية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي صفقة لن تكون ممكنة إلا إذا تخلت كييف عن أراضٍ تسيطر عليها حالياً.

وقال بوتين، خلال زيارة عمل إلى قيرغيزستان، إن النسخة المتداولة من الخطة وصلت إلى موسكو وإنها "تأخذ الموقف الروسي في بعض النقاط بعين الاعتبار"، مضيفاً: "لكن في نقاط أخرى نحتاج إلى الجلوس والتفاوض".

وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده ستوقف عملياتها العسكرية فقط إذا انسحبت القوات الأوكرانية من "الأراضي التي تحتلها"، دون أن يحدد تلك المناطق. وأردف قائلاً: "إن لم يفعلوا، فسوف نحقق أهدافنا عسكرياً".

تشكيك في شرعية القيادة الأوكرانية

وواصل بوتين التشكيك في شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلاً إن "القيادة الأوكرانية غير شرعية"، الأمر الذي يجعل – وفق تعبيره – توقيع اتفاق ملزم قانونياً مع كييف أمراً معقداً، ما لم يعترف دولياً بأي تسوية مستقبلية.

وجاءت التصريحات في وقت تبدي فيه واشنطن قدراً من التفاؤل بإمكانية إحراز تقدم سياسي، رغم أن مواقف موسكو لا تزال بعيدة عن الحد الأدنى المطلوب لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف.

زيارة مرتقبة لمبعوث واشنطن المثير للجدل

وأكد بوتين أيضاً أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيزور موسكو الأسبوع المقبل، ووصف الاتهامات الموجهة إليه بالانحياز لصالح روسيا بأنها "سخيفة".

ويواجه ويتكوف انتقادات واسعة في الولايات المتحدة وأوروبا، بعد تسريب مكالمة هاتفية ظهر فيها وهو يقدم نصائح لمساعد كبير في الكرملين حول كيفية التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء المفاوضات.

خطة السلام المسربة… شروط روسية قصوى

وتتزامن تصريحات بوتين مع تسريب الخطة الأولية المكونة من 28 نقطة، التي صاغها مسؤولون أمريكيون وروس. وتشمل شروطاً تعتبرها كييف "استسلاماً"، أبرزها:

  • تنازل أوكرانيا طوعاً عن أراضٍ لم تنجح روسيا في السيطرة عليها عسكرياً.
  • تقليص أو وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف.
  • حظر نشر أي قوات غربية مستقبلية في أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي قد ترسل ضمن "تحالف الراغبين" الذي تقوده فرنسا وبريطانيا.

وترى كييف أن موسكو تستخدم تكتيكاً تفاوضياً متكرراً منذ إعادة انتخاب ترامب، يقوم على إظهار استعداد للحوار مقابل التمسك بشروط قصوى لا يمكن قبولها.

موقف أوكرانيا: لا تنازل عن الأراضي

من جانبها، رفضت القيادة الأوكرانية مجدداً أي حديث عن التنازل لروسيا. وقال أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، لمجلة "ذا أتلانتك": “طالما زيلينسكي رئيس لأوكرانيا، لا يعتمد أحد على أننا سنتخلى عن أراضينا. لن يوقع على ذلك.”

بوتين ترامب روسيا أوكرانيا ويتكوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

ترشيحاتنا

برنامج دولة التلاوة

بيحضروا للجزء الثاني .. شريف منير يحكي قصة نجاح برنامج دولة التلاوة

قضية المذيعة شيماء جمال

ياسمين الخطيب تهاجم والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال.. ماذا قالت؟

كورونا

سلالات جديدة… خطر كورونا يعود من جديد

بالصور

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد