ديني

موعد أذان الفجر يوم السبت 10 رمضان 2026.. اعرف توقيت السحور

أحمد سعيد

يبحث كثيرون عن موعد أذان الفجر السبت 10 رمضان 2026، حيث يختلف توقيت اذان الفجر عن أول يوم رمضان ويرغب الناس في معرفة التوقيت بحسب كل محافظة من أجل معرفة وقت الإمساك عن تناول الطعام والشراب، وفي السطور التالية نعرض لكم مواقيت الفجر وفقا لـ إمساكية رمضان لعام 1447 هجريا الموافق 2026 ميلاديا.

موعد أذان الفجر 10 رمضان

في يوم جديد من أيام رمضان يستعد المسلمون للصيام، ويبحث الناس عن موعد أذان الفجر 10 رمضان 2026 حتى يتجنب كل شخص الإفطار بالخطأ في هذا اليوم.

وقد أظهرت إمساكية رمضان أن موعد أذان الفجر وهي: 

  • في محافظة القاهرة سيكون اذان الفجر في تمام الساعة 4:56 صباحًا 
  • في الجيزة يؤذن الفجر بنفس توقيت القاهرة في الساعة 4:56 صباحًا
  • في الإسكندرية يؤذن الفجر 5:01 صباحا
  • اذان الفجر في بورسعيد اليوم في تمام الساعة 4:51 صباحا
  • المنصورة يؤذن الفجر على 4:55 صباحا

  • ويرفع اذان الفجر في أسوان 4:49 صباحا
  • ويرفع اذان الفجر في سوهاج 4:54 صباحا
  • ويرفع اذان الفجر في الإسماعيلية 4:51 صباحا

وبعد معرفة موعد اذان الفجر نحسب عدد الساعات حتى موعد اذان المغرب ليبلغ عدد ساعات الصيام في مصر قرابة 13 ساعة وبضع دقائق، ويختلف باختلاف المحافظة وموقعها الجغرافي، ولحظة غروب الشمس بين مكان وآخر.

توقيت السحور 10 رمضان

يبدأ توقيت السحور من منتصف الليل ويمتد حتى طلوع الفجر الصادق (أذان الفجر)، ويُستحب تأخيره إلى قبيل الفجر بنحو 25 دقيقة.

دعاء اذان الفجر 10 رمضان

  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
  • اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان

  • اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار .
  • اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.
  • اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.
  • اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.

دعاء شهر رمضان

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة واهل بيته الذين اخترتهم على علمٍ على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

• لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

• اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ . اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

• «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».

• «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

