قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل لـ90 ألف جنيه| عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447.. الأسعار والبرامج الكاملة
رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس
ليفانتي يفوز على ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني
البوسعيدي : إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين .. وبمقدورهم الوصول للمنشآت النووية
رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS
هل مشاهدة الأفلام الإباحية ليلا تبطل الصيام في رمضان؟ تعرضك لـ11 بلاء
تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو
غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ
عودة زيزو وتريزيجيه.. قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري غدا
ستراسبورج يتعادل مع لانس 1-1 في الدوري الفرنسي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفي بكري: ذكرى العاشر من رمضان تؤكد أن مصر لا يمكن أن تُهزم أو تموت

مصطفي بكري
مصطفي بكري
منار عبد العظيم

قال مصطفى بكري إن ذكرى العاشر من رمضان تظل رمزًا خالدًا للصمود والمقاومة، وشاهدة على أن مصر لا يمكن أن تُهزم أو تموت.

وأكد أن هذا اليوم يمثل درسًا حيًا في البطولة والتضحية لكل الأجيال، مؤكدًا أن تضحيات الجنود لم تكن مجرد معارك عسكرية، بل تجسد روح الانتماء والوفاء للوطن.

دروس في الشجاعة والانتماء

وأشار بكري إلى أن الانتصارات التي حققها الجيش المصري كانت نتيجة التدريب والانضباط وروح العمل الجماعي داخل القوات المسلحة، مشددًا على أن هذه القيم هي ما جعلت القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الوطن في أصعب الظروف.

وأكد أن ذكرى العاشر من رمضان تعلم الشعب والأمة العربية أن التكاتف والعمل الجاد قادران على مواجهة التحديات وتحقيق الانتصارات، وأن مصر ستظل دائمًا رمزًا للقوة والإرادة والصمود.

مصطفى بكري ذكرى العاشر من رمضان الجيش المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

عقب حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. ننشر كواليس 18 ساعة تحقيقات

كواليس 18 ساعة من التحقيقات مع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد| تفاصيل

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

الأهلي

النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

خالد عباس يصطحب رئيس وزراء السودان والوفد المرافق في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة

محمد فريد

الرقابة على الصادرات والواردات تشغّل الموانئ بكامل طاقتها لدعم الإفراج الجمركي

جانب من الاجتماع

محمد فريد يفتح بوابة الاستثمار العقاري الرقمي أمام المطورين والمواطنين

بالصور

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد