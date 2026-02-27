قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى العاشر من رمضان: مثلت أسمى معاني التضحية
لأجل غير مسمى .. تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة
أسرع طريقة لمعرفتها ودفعها.. الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا
أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026
مصطفى بكري : تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن
العاشر من رمضان| بكري: العمل والجهد قادران على صنع المعجزات وتحقيق الانتصارات
مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وفاروق جعفر في عزاء مصطفى رياض نجم الترسانة
حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية
موعد أذان الفجر يوم السبت 10 رمضان 2026.. اعرف توقيت السحور
محدش يقدر يزعلني.. نجل شعبان عبد الرحيم يكشف طريقة تعامله مع المواقف الصعبة
خصم 25% ورفع الإعفاء لـ100 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على العقارات
مصطفي بكري: تضحيات الجيش المصري درس حي في الشجاعة والانتماء الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
آية التيجي

يعتاد كثيرون على التخلص من ماء الزبادي (شرش الزبادي) عند فتح العلبة أو تصفية الزبادي، رغم أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة.

أهمية غير متوقعة لتناول شرش الزبادي

ووفقًا لتقارير منشورة عبر Harvard Health Publishing، فإن شرش الزبادي يُعد مصدرًا غنيًا بالبروتينات والمعادن المفيدة للجسم.

ما هو ماء الزبادي؟

ويعتبر شرش الزبادي هو السائل الذي ينفصل عن اللبن أثناء عملية التخمير أو التصفية، ويحتوي على:
ـ بروتينات مصل اللبن (Whey Protein)
ـ الكالسيوم
ـ البوتاسيوم
ـ فيتامينات B
ـ بكتيريا نافعة (في حال كان الزبادي يحتوي على بروبيوتيك)

فوائد شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي

وهناك العديد من الفوائد لماء الزبادي او كما يعرف بشرش الزبادي، ومن أبرزها ما يلي

ـ يدعم صحة العضلات:
توضح الأبحاث أن بروتين مصل اللبن يساهم في بناء وإصلاح العضلات، لذلك يُستخدم في العديد من المكملات الرياضية. تناول شرش الزبادي طبيعيًا يمنح الجسم جرعة بروتين خفيفة سهلة الامتصاص.

ـ يعزز صحة الجهاز الهضمي:
وتساعد البكتيريا النافعة الموجودة في منتجات الألبان المخمرة تساعد في تحسين توازن ميكروبيوم الأمعاء، وتقليل الانتفاخ ودعم الهضم الصحي.

فوائد شرش الزبادي

ـ مصدر جيد للترطيب والمعادن:
يحتوي شرش الزبادي على نسبة ماء مرتفعة مع معادن مهمة مثل البوتاسيوم، ما يجعله مفيدًا في تعويض السوائل، خاصة في الطقس الحار أو بعد التمارين.

ـ يساعد في ضبط ضغط الدم:
تشير بعض الدراسات إلى أن مركبات موجودة في مصل اللبن قد تساهم في خفض ضغط الدم بشكل طفيف، بفضل تأثيرها على الأوعية الدموية.

ـ يدعم صحة العظام:
لا يزال شرش الزبادي يحتوي على نسبة من الكالسيوم، وهو عنصر أساسي للحفاظ على كثافة العظام والأسنان.

فوائد شرش الزبادي

هل هناك احتياطات؟

والأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز قد يشعرون بعدم ارتياح، فيُفضل اختيار زبادي طبيعي غير محلى للاستفادة الصحية الكاملة.

فوائد شرش الزبادي

كيف يمكن استخدام ماء الزبادي؟

بدلًا من التخلص منه يمكن:
إضافته إلى العصائر
ـ استخدامه في العجين بدل الماء
ـ خلطه مع الشوفان
ـ إدخاله في الشوربات.

فوائد ماء الزبادي شرش الزبادي فوائد مصل اللبن بروتين مصل اللبن الطبيعي صحة الجهاز الهضمي البروبيوتيك دعم العضلات الكالسيوم وصحة العظام ترطيب الجسم فوائد منتجات الألبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

ترشيحاتنا

المتهمين

مشاجرة على الميراث.. الداخلية تكشف محاولة اقتحام مسجد في قنا

المتهمين

قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة بسبب قطعة أرض بالشرقية

المتهم

الراجل مات.. القبض على قائد سيارة نقل صدم شخصا بالتجمع

بالصور

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد