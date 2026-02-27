لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

يعتاد كثيرون على التخلص من ماء الزبادي (شرش الزبادي) عند فتح العلبة أو تصفية الزبادي، رغم أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة.

أهمية غير متوقعة لتناول شرش الزبادي

ووفقًا لتقارير منشورة عبر Harvard Health Publishing، فإن شرش الزبادي يُعد مصدرًا غنيًا بالبروتينات والمعادن المفيدة للجسم.

ما هو ماء الزبادي؟

ويعتبر شرش الزبادي هو السائل الذي ينفصل عن اللبن أثناء عملية التخمير أو التصفية، ويحتوي على:

ـ بروتينات مصل اللبن (Whey Protein)

ـ الكالسيوم

ـ البوتاسيوم

ـ فيتامينات B

ـ بكتيريا نافعة (في حال كان الزبادي يحتوي على بروبيوتيك)

فوائد شرش الزبادي

وهناك العديد من الفوائد لماء الزبادي او كما يعرف بشرش الزبادي، ومن أبرزها ما يلي

ـ يدعم صحة العضلات:

توضح الأبحاث أن بروتين مصل اللبن يساهم في بناء وإصلاح العضلات، لذلك يُستخدم في العديد من المكملات الرياضية. تناول شرش الزبادي طبيعيًا يمنح الجسم جرعة بروتين خفيفة سهلة الامتصاص.

ـ يعزز صحة الجهاز الهضمي:

وتساعد البكتيريا النافعة الموجودة في منتجات الألبان المخمرة تساعد في تحسين توازن ميكروبيوم الأمعاء، وتقليل الانتفاخ ودعم الهضم الصحي.

ـ مصدر جيد للترطيب والمعادن:

يحتوي شرش الزبادي على نسبة ماء مرتفعة مع معادن مهمة مثل البوتاسيوم، ما يجعله مفيدًا في تعويض السوائل، خاصة في الطقس الحار أو بعد التمارين.

ـ يساعد في ضبط ضغط الدم:

تشير بعض الدراسات إلى أن مركبات موجودة في مصل اللبن قد تساهم في خفض ضغط الدم بشكل طفيف، بفضل تأثيرها على الأوعية الدموية.

ـ يدعم صحة العظام:

لا يزال شرش الزبادي يحتوي على نسبة من الكالسيوم، وهو عنصر أساسي للحفاظ على كثافة العظام والأسنان.

هل هناك احتياطات؟

والأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز قد يشعرون بعدم ارتياح، فيُفضل اختيار زبادي طبيعي غير محلى للاستفادة الصحية الكاملة.

كيف يمكن استخدام ماء الزبادي؟

بدلًا من التخلص منه يمكن:

إضافته إلى العصائر

ـ استخدامه في العجين بدل الماء

ـ خلطه مع الشوفان

ـ إدخاله في الشوربات.