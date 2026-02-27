رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء لا تلتفت إلي أية أنباء تتردد فى الآونة الأخيرة بإنتقال أحمد عبدالقادر إلي صفوف نادي الزمالك.

وقال المصدر أن النادي الأهلي ليس له أي علاقة بـ أحمد عبدالقادر في الوقت الراهن بعد إنتقاله إلي نادي الكرمة العراقي.

وكشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تطورات جديدة في ملف انتقال أحمد عبد القادر لنادي الزمالك، مؤكدًا إتمام الصفقة رسميًا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "العربية سبورت .. أحمد عبد القادر وقع على عقود إنضمامه لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم، في جلسة جمعت وكيله مع عمرو الجنايني وبرعاية ودعم الأستاذ ممدوح عباس الذي تكفل بطلبات اللاعب المادية طول مدة عقده مع الأبيض".

وشدد علي أنه في حال عودة أحمد عبدالقادر إلي الدوري المصري ورغبة النادي الأهلي في الإستفادة من إمكانياته مجددًا سيعود اللاعب إلي بيته.