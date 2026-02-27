قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
عزة عاطف

كشفت أحدث التقارير الهندسية في فبراير 2026 عن توجه شركة "بورش" لتطوير طرازها الجديد كليًا، والمعروف برمزيًا باسم "K1"، ليكون الشقيق التوأم لطراز "أودي Q9" المرتقب. 

ويمثل هذا التعاون قفزة استراتيجية لـ "بورش" للدخول إلى فئة سيارات الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف من المقاعد، وهو قطاع لم تطرقه العلامة التجارية من قبل. 

وبالرغم من أن الخطط الأولية كانت تركز على جعل "K1" سيارة كهربائية بالكامل، إلا أن المتغيرات الحالية في السوق العالمية دفعت الشركة لإعطاء الأولوية لنسخ تعمل بمحركات البنزين والأنظمة الهجينة، بهدف تلبية تطلعات العملاء في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط.

عودة القوة الميكانيكية: محركات V6 وV8 تتصدر المشهد

أكدت المصادر أن سيارة بورش "K1" ستعتمد على منصة "Premium Platform Combustion" (PPC) المتطورة من مجموعة فولكس واجن، وهي ذات القاعدة التي ستبنى عليها "آودي Q9" المقررة للانطلاق رسميًا في وقت لاحق من عام 2026. 

ويتيح هذا الهيكل الهندسي استخدام محركات بنزين قوية، تتنوع ما بين سداسية الأسطوانات (V6) سعة 3.0 لترًا مع شاحن توربيني مزدوج، وثمانية الأسطوانات (V8) سعة 4.0 لترًا. 

وتوفر هذه المحركات، المدعومة بأنظمة هجينة من الجيل الجديد، أداءً جبارًا يتراوح ما بين 350 إلى أكثر من 700 حصانًا، مما يضمن احتفاظ "بورش" بهويتها الرياضيّة حتى في أضخم سياراتها حجمًا.

المنافسة في فئة "القصور العائمة" وموعد الانطلاق

تستهدف بورش "K1" وأودي "Q9" منافسة العمالقة في فئة الدفع الرباعي الفاخرة مثل "مرسيدس GLS" و"بي ام دبليو X7". 

ومن المنتظر أن تظهر "آودي Q9" أولًا خلال عام 2026 لتكون أضخم سيارة في تاريخ أودي، بينما يتبعها طراز "بورش K1" بنحو عام، مع توقعات ببدء تسليمه للعملاء في عام 2028. 

وستوفر "K1" خيارات متعددة لتوزيع المقاعد تشمل أربعة أو خمسة أو 7 ركاب، مما يجعلها خيارًا مرنًا يجمع بين الفخامة المطلقة والقدرة العالية على السفر الطويل، لتثبت بورش مجددًا قدرتها على تطويع التكنولوجيا لخدمة كافة فئات المستهلكين. 

بورش بورش K1 الجديدة آودي Q9 موديل 2026 محركات V8 بورش سيارة بورش 7 ركاب فولكس واجن منصة PPC فولكس واجن

