البدائل المتاحة للباعة الجائلين بعد توجيهات محافظ القاهرة بإزالة إشغالات شارع الجلاء.. فيديو

أكد الصحفي وائل فايز، المتخصص في أخبار محافظة القاهرة، أن عودة الإشغالات بعد الحملات تمثل تحديا متكررا، موضحا أن الحملات تنفذ بالفعل لإزالة التعديات، لكن في كثير من الأحيان تعود الإشغالات مرة أخرى، أحيانا في اليوم نفسه، ما يطرح تساؤلًا مهمًا حول ضمان استدامة الانضباط في الشارع.

وأوضح فايز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن محافظة القاهرة تعمل منذ فترة على تنفيذ حل جذري يتمثل في إنشاء "أسواق حضارية" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بهدف نقل الباعة الجائلين إلى أماكن منظمة ومجهزة بكافة الخدمات.

وأشار إلى تجربة حي المقطم، حيث تم إزالة سوق الزلزال العشوائي الذي كان يستحوذ على شارع 9 الرئيسي، وإنشاء سوقين حضاريين هما سوق عبد المجيد محمود وسوق عمار بن ياسر، مؤكدًا أن هذه الأسواق تتميز بالتنظيم وتوافر المرافق والخدمات، بما يوفر بيئة مناسبة للباعة والمواطنين على حد سواء.

وأضاف أن المحافظة طبقت النموذج ذاته في مدينة نصر، حيث أُزيل سوق المنهل القديم الذي كان يسبب إشغالات، وتم إنشاء سوقي الأمل والمنهل الجديد كبديل منظم وحضاري.

وتطرق فايز إلى منطقة وكالة البلح بشارع الجلاء، مشيرًا إلى أنها من أشهر المناطق التجارية التي يقصدها المواطنون لشراء الملابس والبضائع بأسعار مناسبة، نظرًا لاعتماد التجار هناك على البضائع المستوردة "البالة" واستوكات المصانع، ما يجعل الأسعار في متناول شريحة واسعة من المواطنين.

وأوضح أن سوق الترجمان كان أحد البدائل التي طرحتها الدولة لنقل الباعة، لكنه لم يحقق النجاح الكامل بسبب عدم التزام بعض الباعة بالمواقع المخصصة لهم، لرغبتهم في التواجد وسط الكثافة الجماهيرية، إلى جانب تحفظ بعضهم على فكرة سداد إيجارات رمزية بالمواقع الجديدة.

وشدد فايز على أهمية تحقيق التوازن بين تنظيم الشارع والحفاظ على مصدر رزق الباعة، مؤكدًا أن الهدف ليس الإضرار بهم، بل تنظيم وجودهم بشكل لا يعيق حركة المرور ولا يضر بالمواطنين أو سكان المناطق المحيطة.

واستشهد بتجربة تطوير منطقة العتبة، حيث تم في المرحلة الأولى توفير أكثر من 700 طاولة مخصصة للباعة، مع بدء المرحلة الثانية لاستكمال أعمال التنظيم وفتح الشوارع وتخفيف حدة التكدس المروري، بما يحقق مصلحة الجميع.

واختتم بالتأكيد على أن "إعطاء الطريق حقه" هو المبدأ الأهم في عملية التنظيم، مع ضرورة تعميم التجربة الناجحة على مختلف المناطق التي تشهد كثافات وإشغالات، لضمان استدامة الانضباط وتحقيق التوازن بين حركة الشارع ومصالح الباعة.