بحضور قيادات الأوقاف .. افتتاح 3 مساجد جديدة في كفر الشيخ| صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية أبو عوض – مركز سيدي سالم، ومسجد الهادي بغرب تيرة – مركز الحامول، ومسجد الروضة القديم بقمسيون غرب – مركز مطوبس.

يأتي ذلك في إطار تهيئة المساجد وتعميرها لاستقبال ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من أعمال بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة.

جاءت خطبة الجمعة بعنوان «أيام الله في رمضان»، وقد أوضح الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة بأوقاف كفرالشيخ أن الهدف المراد توصيله من الخطبة هو التوعية بأن شهر رمضان شهر الجد والنشاط والعمل وهو شهر الانتصارات كالعاشر من رمضان وبدر وعين جالوت.

أكد الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه، واحةً للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلةً للمساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل الوزارة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، والشيخ وجيه زاهر مدير إدارة غرب سيدي سالم، والشيخ سعد مطاوع مدير إدارة مطوبس بحري، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية.