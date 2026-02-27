قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور قيادات الأوقاف .. افتتاح 3 مساجد جديدة في كفر الشيخ| صور

افتتاح مساجد في كفر الشيخ
افتتاح مساجد في كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية أبو عوض – مركز سيدي سالم، ومسجد الهادي بغرب تيرة – مركز الحامول، ومسجد الروضة القديم بقمسيون غرب – مركز مطوبس.

يأتي ذلك في إطار تهيئة المساجد وتعميرها لاستقبال ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من أعمال بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة.

جاءت خطبة الجمعة بعنوان «أيام الله في رمضان»، وقد أوضح الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة بأوقاف كفرالشيخ أن الهدف المراد توصيله من الخطبة هو التوعية بأن شهر رمضان شهر الجد والنشاط والعمل وهو شهر الانتصارات كالعاشر من رمضان وبدر وعين جالوت.

أكد الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه، واحةً للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلةً للمساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل الوزارة،  وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، والشيخ وجيه زاهر مدير إدارة غرب سيدي سالم، والشيخ سعد مطاوع مدير إدارة مطوبس بحري، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ مساجد أوقاف كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

معبر رفح

اللجنة المصرية تدعم غزة غذائياً وإنسانياً وسط انسحاب المنظمات الدولية

منسق معرض «لغز مصر» ستيفن روفييه

ستيفن روفييه: «لغز مصر» يجمع بين ثبات الزمن وصخب الحاضر في ثنائية بصرية تعكس الهوية المصرية

محافظة القاهرة

البدائل المتاحة للباعة الجائلين بعد توجيهات محافظ القاهرة بإزالة إشغالات شارع الجلاء.. فيديو

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد