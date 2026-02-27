عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب الان في مصر يحظى باهتمام متزايد من المواطنين، في ظل التقلبات السعرية المتلاحقة التي يشهدها الذهب على المستويين المحلي والعالمي.



ويحرص قطاع واسع من الراغبين في الشراء أو الاستثمار بالذهب على متابعة التحديثات اليومية داخل محال الصاغة، لمواكبة أي تغيرات قد تؤثر على قراراتهم الشرائية أو الاستثمارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تتحرك أسعار الذهب في السوق المحلية بالتوازي مع التغيرات التي تطرأ على السعر العالمي، خاصة تحركات سعر الأونصة بالدولار في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل محال الصاغة بمختلف المحافظات.

سعر الذهب في السوق المحلي

يرتبط تسعير الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة التداول في الأسواق العالمية؛ إذ تؤثر أي تغيرات في سعر الأونصة عالميا، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار، بصورة فورية على الأسعار المحلية، ما يؤدي إلى ارتفاعها أو تراجعها وفقا لاتجاهات الأسواق الدولية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 8040 جنيه 7960 جنيه

عيار 22 7370 جنيه 7295 جنيه

عيار 21 7035 جنيه 6965 جنيه

عيار 18 6030 جنيه 5970 جنيه

عيار 14 4690 جنيه 4645 جنيه

عيار 12 4020 جنيه 3980 جنيه

الأونصة 250070 جنيه 247585 جنيه

الجنيه الذهب 56280 جنيه 55720 جنيه

الأونصة بالدولار 5186.19 دولار



تشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتزداد التوقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية جديدة في السوق المحلية، حال استمرار صعود الأونصة عالميا وتجاوزها نطاقها السعري الحالي.

العوامل المؤثرة في تراجع أسعار الذهب

أرجع خبراء سوق الذهب التراجع الأخير إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها عمليات جني الأرباح عقب موجة الارتفاعات القياسية السابقة، والتي دفعت عددا من المستثمرين إلى البيع لتحقيق مكاسب سريعة.

كما ساهم الاستقرار النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه في تقليص الضغوط الصعودية على المعدن الأصفر داخل السوق المحلية، إلى جانب حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية انتظارا لقرارات اقتصادية مؤثرة، لا سيما المتعلقة بمستويات أسعار الفائدة.

وجاء تراجع الطلب بصورة مؤقتة بعد موجة شراء مكثفة شهدتها الأيام الماضية، ليعزز الاتجاه الهبوطي المحدود في الأسعار.



توقعات حركة الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير التقديرات إلى استمرار حالة التذبذب في سعر جرام الذهب على المدى القصير، بين ارتفاعات وانخفاضات محدودة، في ظل تفاعل السوق مع المتغيرات العالمية وتحركات سعر الصرف.

ومن المرجح عودة الاتجاه الصاعد حال ارتفاع أسعار الذهب عالميا أو تصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، بما يدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب باعتباره ملاذا آمنا.

في المقابل، قد تتعرض الأسعار لمزيد من التراجع المحدود إذا استمرت حالة الاستقرار في الأسواق العالمية، ما يجعل الفترة المقبلة حاسمة في تحديد الاتجاه العام لسوق الذهب في مصر.