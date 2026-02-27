قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرب الحدود العراقية.. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة إيرانية
وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
بعد دمج البيئة والتنمية المحلية.. هيكل تنظيمي مرن لخدمة المواطن وسرعة الإنجاز
عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

سعر الذهب الان في مصر يحظى باهتمام متزايد من المواطنين، في ظل التقلبات السعرية المتلاحقة التي يشهدها الذهب على المستويين المحلي والعالمي. 


ويحرص قطاع واسع من الراغبين في الشراء أو الاستثمار  بالذهب على متابعة التحديثات اليومية داخل محال الصاغة، لمواكبة أي تغيرات قد تؤثر على قراراتهم الشرائية أو الاستثمارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تتحرك أسعار الذهب في السوق المحلية بالتوازي مع التغيرات التي تطرأ على السعر العالمي، خاصة تحركات سعر الأونصة بالدولار في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل محال الصاغة بمختلف المحافظات.

سعر الذهب في السوق المحلي

يرتبط تسعير الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة التداول في الأسواق العالمية؛ إذ تؤثر أي تغيرات في سعر الأونصة عالميا، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار، بصورة فورية على الأسعار المحلية، ما يؤدي إلى ارتفاعها أو تراجعها وفقا لاتجاهات الأسواق الدولية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب        سعر البيع      سعر الشراء  
     
عيار 24           8040 جنيه      7960 جنيه   
عيار 22           7370 جنيه      7295 جنيه   
عيار 21           7035 جنيه      6965 جنيه   
عيار 18           6030 جنيه      5970 جنيه   
عيار 14           4690 جنيه      4645 جنيه   
عيار 12           4020 جنيه      3980 جنيه   
الأونصة           250070 جنيه    247585 جنيه 
الجنيه الذهب      56280 جنيه     55720 جنيه  
الأونصة بالدولار  5186.19 دولار              


تشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية. 

وتزداد التوقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية جديدة في السوق المحلية، حال استمرار صعود الأونصة عالميا وتجاوزها نطاقها السعري الحالي.

العوامل المؤثرة في تراجع أسعار الذهب

أرجع خبراء سوق الذهب التراجع الأخير إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها عمليات جني الأرباح عقب موجة الارتفاعات القياسية السابقة، والتي دفعت عددا من المستثمرين إلى البيع لتحقيق مكاسب سريعة.

كما ساهم الاستقرار النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه في تقليص الضغوط الصعودية على المعدن الأصفر داخل السوق المحلية، إلى جانب حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية انتظارا لقرارات اقتصادية مؤثرة، لا سيما المتعلقة بمستويات أسعار الفائدة.

وجاء تراجع الطلب بصورة مؤقتة بعد موجة شراء مكثفة شهدتها الأيام الماضية، ليعزز الاتجاه الهبوطي المحدود في الأسعار.

توقعات حركة الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير التقديرات إلى استمرار حالة التذبذب في سعر جرام الذهب على المدى القصير، بين ارتفاعات وانخفاضات محدودة، في ظل تفاعل السوق مع المتغيرات العالمية وتحركات سعر الصرف.

ومن المرجح عودة الاتجاه الصاعد حال ارتفاع أسعار الذهب عالميا أو تصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، بما يدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب باعتباره ملاذا آمنا.

في المقابل، قد تتعرض الأسعار لمزيد من التراجع المحدود إذا استمرت حالة الاستقرار في الأسواق العالمية، ما يجعل الفترة المقبلة حاسمة في تحديد الاتجاه العام لسوق الذهب في مصر.

سعر الذهب الذهب سعر الذهب الان الذهب الان أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

هالاند

تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟

ترشيحاتنا

أحمد مجدي

وفاة زوج عمه الفنان أحمد مجدي

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

مي عز الدين

بالعناية المركزة.. زوج مي عز الدين يثير قلق جمهورها عن حالتها الصحية

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد