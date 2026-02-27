قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى
كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير
بث مباشر لـ صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موجة باردة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات بشأن طقس الساعات القادمة، حيث حذرت من انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح على أغلب الأنحاء ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد، خلال طقس الساعات القادمة، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

تجنبوا البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، سوف تشهد اضطرابًا وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح الجمعة 27 فبراير 2026 وحتى الساعة الواحدة صباح الأحد 1 مارس 2026.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 50 إلى 70 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، الأمر الذي قد يتسبب في صعوبة حركة الملاحة البحرية خلال هذه الفترة.

وناشدت الأرصاد الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة، مع توخي الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية والصيد، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة بشكل دوري.

وأشارت الهيئة، أن الطقس اليوم، يشهد انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم الجمعة في مصر

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يكون شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم، ما بين العظمى والصغرى المتوقعة جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 9 درجات.

السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 12 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة.

صقيع على المزروعات وأمطار بالمحافظات

كما حذرت الأرصاد، من تكون الصقيع على المزروعات خلال الطقس اليوم، في مناطق وسط سيناء، مع وجود شبورة مائية صباحًا (من الرابعة حتى التاسعة صباحًا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد.

أمطار تضرب بعض المحافظات والبحر مضطرب

وأشارت الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري.

ولفتت إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، إلى جانب اضطراب في الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.

ودعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة وارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

ترشيحاتنا

رونالدو

قانون بيكيه.. ألميريا يمنع رونالدو من العودة لـ لريال مدريد

زيزو وياسر جلال

زيزو في أحدث ظهور رفقة ياسر جلال.. شاهد

الاهلي

مواعيد مباريات الأهلي القادمة في شهر رمضان الكريم

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد