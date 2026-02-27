بعد العيد.. إجراء جديد في اتحاد الكرة حول شكوي زيزو والزمالك

قررت لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة تأجيل البت في شكاوي نادي الزمالك وأحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي إلي ما بعد إنتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

ويطالب أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بالحصول على 82 مليون جنيه فيما يطلب نادي الزمالك الحصول على 20 مليون جنيه.

لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة قرر إجراء جلسات استماع جديدة بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

واستقرت لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة علي إتخاذ القرار النهائي في شكاوي زيزو ونادي الزمالك وإسدال الستار على هذه القضية عقب الإنتهاء من جلسات الإستماع.

وأرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة ، للمطالبة بإعادة التحقيق مع جميع الأطراف في شكوي أحمد سيد زيزو ضد النادي.

واستغل الزمالك تعيين لجنة جديدة لشؤون اللاعبين في اتحاد الكرة ، ليتم تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن الأزمة.

ولم يتم توقيع أي عقوبة مالية من جانب اتحاد الكرة على الزمالك في قضية زيزو كما تم تداوله في الساعات الأخيرة.