بتصميم رياضي صغير.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة كليا | صور

أزاحت Tata Motors الستار عن أحدث طرازاتها الكهربائية تحت اسم Punch EV، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المدمجة الكروس أوفر، مع تقنية العمل الكهربائية عديمة الانبعاثات.

تاتا Punch EV ومنظومة الدفع

تعتمد تاتا Punch EV على خيارات مختلفة لمنظومة الحركة الكهربائية، حيث تُطرح بنسختين من حيث القوة، الأولى بقوة 85 حصانًا، والثانية بقوة 127 حصانًا، وتُظهر الأرقام المعلنة قدرة السيارة على التسارع من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 9 ثوانٍ تقريبًا في نسختها الأعلى، وهو معدل يضعها ضمن النطاق التنافسي لفئتها، وتتوفر السيارة بحزمتين من البطاريات، بسعة 30 كيلوواط ساعة أو 40 كيلوواط ساعة، مع مدى قيادة يصل إلى 355 كيلومترًا في أقصى تقدير.

تاتا Punch EV

مقصورة وتجهيزات Punch EV

تحظى المقصورة الداخلية بحزمة من التقنيات التي تعكس توجهًا واضحًا نحو الرقمنة والتكنولوجيا العصرية، حيث تضم السيارة شاشتين بقياس 10.25 بوصة، إحداهما مخصصة لعرض البيانات الأساسية للسائق، والأخرى لنظام المعلومات والترفيه.

كما تدعم الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم في عدد من الأنظمة دون تشتيت الانتباه، وتشمل التجهيزات كذلك نظام تشغيل وإيقاف بضغطة زر، ونظام تكييف هواء، وفتحة سقف، فضلاً عن نظام صوتي ترفيهي.

تاتا Punch EV

وزُوّدت Punch EV بما يصل إلى ست وسائد هوائية، إلى جانب نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ومثبت سرعة لدعم القيادة على الطرق السريعة، كما تتوفر كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، ومستشعرات حركة لسهولة الاصطفاف.

وتتبني السيارة هوية تصميمية تميل إلى الطابع الرياضي لفئة الكروس أوفر، مع اعتماد عجلات قياس 16 بوصة، وإضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED، وتأتي المصابيح الأمامية بتصميم نحيف وحاد، مع لمسات انسيابية تعزز من الطابع الرياضي للسيارة.