قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم رياضي صغير.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة كليا | صور

تاتا Punch EV
تاتا Punch EV
صبري طلبه

أزاحت Tata Motors الستار عن أحدث طرازاتها الكهربائية تحت اسم Punch EV، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المدمجة الكروس أوفر، مع تقنية العمل الكهربائية عديمة الانبعاثات.

تاتا Punch EV ومنظومة الدفع 

تعتمد تاتا Punch EV على خيارات مختلفة لمنظومة الحركة الكهربائية، حيث تُطرح بنسختين من حيث القوة، الأولى بقوة 85 حصانًا، والثانية بقوة 127 حصانًا، وتُظهر الأرقام المعلنة قدرة السيارة على التسارع من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 9 ثوانٍ تقريبًا في نسختها الأعلى، وهو معدل يضعها ضمن النطاق التنافسي لفئتها، وتتوفر السيارة بحزمتين من البطاريات، بسعة 30 كيلوواط ساعة أو 40 كيلوواط ساعة، مع مدى قيادة يصل إلى 355 كيلومترًا في أقصى تقدير.

تاتا Punch EV 

 

مقصورة وتجهيزات Punch EV

تحظى المقصورة الداخلية بحزمة من التقنيات التي تعكس توجهًا واضحًا نحو الرقمنة والتكنولوجيا العصرية، حيث تضم السيارة شاشتين بقياس 10.25 بوصة، إحداهما مخصصة لعرض البيانات الأساسية للسائق، والأخرى لنظام المعلومات والترفيه.

كما تدعم الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم في عدد من الأنظمة دون تشتيت الانتباه، وتشمل التجهيزات كذلك نظام تشغيل وإيقاف بضغطة زر، ونظام تكييف هواء، وفتحة سقف، فضلاً عن نظام صوتي ترفيهي.

تاتا Punch EV 

وزُوّدت Punch EV بما يصل إلى ست وسائد هوائية، إلى جانب نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ومثبت سرعة لدعم القيادة على الطرق السريعة، كما تتوفر كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، ومستشعرات حركة لسهولة الاصطفاف.

وتتبني السيارة هوية تصميمية تميل إلى الطابع الرياضي لفئة الكروس أوفر، مع اعتماد عجلات قياس 16 بوصة، وإضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED، وتأتي المصابيح الأمامية بتصميم نحيف وحاد، مع لمسات انسيابية تعزز من الطابع الرياضي للسيارة.

Punch EV تاتا Punch EV سيارة تاتا Punch EV مواصفات تاتا Punch EV السيارة تاتا Punch EV محرك تاتا Punch EV تصميم تاتا Punch EV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

ترشيحاتنا

حسن شحاتة والخطيب

حاجة تفرح.. أحمد شوبير يعلق على ظهور الخطيب وحسن شحاتة معا

ماركو أسينسيو

ارتياح في ريال مدريد بعد الاطمئنان على إصابة أسينسيو

وسام ابو علي

مهيب عبد الهادي يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز ووسام أبو علي

بالصور

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد