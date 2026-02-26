نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان صني موديل 2027، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان، وتم صناعة صني الجديدة في مصنع الشركة بمدينة أجواسكالينتس في المكسيك .

نيسان صني موديل 2027

مواصفات نيسان صني موديل 2027

تمتلك سيارة نيسان صني موديل 2027 العديد من المميزات من ضمنها، خطوط جانبية جديدة، وبها واجهة أمامية حصلت على تغيير كبير، بالاضافة إلي ان التصميم الجديد يستلهم ملامحه من موديلات أحدث مثل مورانو، وبها مصابيح LED أمامية بتصميم منفصل يتصل بعنصر أسود لامع، وشبك أمامي أنحف، وبها فتحة تهوية سفلية أكثر امتداداً تمنح السيارة حضور أقوى على الطريق.

وفي الخلف جاءت نيسان صني موديل 2027 بتحديثات أكثر هدوء لكنها واضحة، وبها تصميم جديد للمصابيح الخلفية يمنح السيارة طابع أكثر حدة، وبها تعديل بسيط في الباب الخلفي، وكتابة اسم Versa الذي تعرف به السيارة في بعض الأسواق، وانتقل مكان لوحة الأرقام إلى أسفل الصداد الخلفي بتصميم أكثر ترتيباً، وحصلت السيارة على تصميم جديد للجنوط بلون أزرق فاتح يمنحها مظهر حديث.

محرك نيسان صني موديل 2027

تستمد سيارة نيسان صني موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تأسست كوايشينشا بواسطة ماسوجيرو هاشيموتو، وأنتجت سيارة "DAT" عام 1914، وبعدها دمجت الشركات لاحقاً لتصبح "دات جيدوشا سيزو" عام 1926، وأطلقت طراز "داتسون" الصغير عام 1930.

تأسيس نيسان عام 1934 واستحوذ يوشيسوكي أيكاوا على الشركات ودمجها تحت اسم "نيسان" في 26 ديسمبر 1933، وبدأت إنتاج سيارات داتسون في مصنع يوكوهاما عام 1935.

ودخلت نيسان السوق الأمريكية عام 1958 كأول شركة يابانية تصدر بكميات كبيرة، وأطلقت السيارة الأسطورية "سكايلاين" عام 1957، وحققت نجاح هائل في السبعينيات مع سلسلة سيارات "Z" الرياضية.

وفي عام 1999 دخلت نيسان في تحالف استراتيجي وناجح مع شركة رينو الفرنسية لتشكيل تحالف رينو-نيسان، مما ساعدها على تجاوز أزمات مالية والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.