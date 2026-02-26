بورشه 911 توربو إس 2026 الهجين | صور

أعلنت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه 911 توربو إس موديل 2026، وتنتمي 911 توربو إس لفئة السيارات الكوبيه الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، مكلارين أرتورا وفيراري 296 GTB.

بورشه 911 توربو إس موديل 2026

وتجمع بورشه 911 توربو إس موديل 2026 بين نظام الدفع الرباعي والتقنية الهجينة للتعامل مع مختلف الظروف المناخية والطرق .

مواصفات بورشه 911 توربو إس موديل 2026

بورشه 911 توربو إس موديل 2026

تظهر سيارة بورشه 911 توربو إس موديل 2026 بـ خطوط انسيابية، وأكتاف عريضة، وبها جناح خلفي نشط الذي يوفر قوة ضاغطة هائلة، وبها مداخل هواء أمامية تم تحسينها لتبريد المنظومة الهجينة الجديدة، وتم استخدام بعض المواد البلاستيكية في الكونسول الوسطي، وبها شاشة عدادات رقمية جديدة، وبها مقاعد رياضية مريحة، وعزل صوت ممتاز .

محرك بورشه 911 توربو إس موديل 2026

بورشه 911 توربو إس موديل 2026

تحصل سيارة بورشه 911 توربو إس موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3600 سي سي تيربو، وبها بطارية ليثيوم أيون صغيرة سعة 1.9 كيلوواط/ساعة مطورة بالتعاون مع ريماك، وتنتج قوة 701 حصان، وعزم دوران 800 نيوتن/متر، وهذه المنظومة تمنح بورش 911 توربو إس تسارع من 0 إلى 96 كم/ساعة في غضون 2.2 ثانية فقط، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 223 كم/ساعة.

بورشه 911 توربو إس موديل 2026

تعتمد فيراري على الدفع الخلفي، وتوفر بورش 911 توربو إس نظام دفع رباعي يجعل الانطلاق من السكون أكثر ثباتاً وسهولة، خاصة للسائقين غير المحترفين.

سعر بورشه 911 توربو إس موديل 2026

بورشه 911 توربو إس موديل 2026

تباع سيارة بورشه 911 توربو إس موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 22 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة بورشه في صناعة السيارات

تأسست شركة بورشه عام 1931 على يد فرديناند بورش في شتوتجارت كشركة استشارات هندسية، وحققت شهرة عالمية بتصميم "فولكس فاجن بيتل".

بورشه 911 توربو إس موديل 2026

وبدأت بورشه الإنتاج الفعلي للسيارات الرياضية عام 1948 بطراز 356، وأطلقت أسطورتها "911" عام 1964، وتعد بورشه اليوم رمز للفخامة والأداء العالي، معتمدة على محركات خلفية وتصميم هندسي دقيق .