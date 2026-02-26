قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ بالأزهر: الصلاة نور القلب وسلاح المؤمن للنجاة يوم القيامة
أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
من الرعاية إلى الريادة.. مبادرة "سكة رزق" تفتح أبواب سوق العمل
لو عطل هتركب أبو كارت.. خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم
رويترز: إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية من منصبه
نواة سوق عربية للطاقة.. مصر والسعودية على أعتاب تشغيل مشروع الربط الكهربائي
هل خلع الضرس في نهار رمضان يفسد الصيام ؟.. اعرف رأي الشرع
بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني
صندوق النقد الدولي يوافق رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر
واشنطن تعزز القوات الأمريكية في إسرائيل بنشر 6 مقاتلات "إف-22" إضافية
متى يكون الصيام إثما؟.. الإفتاء: حالة واحدة يجب فيها الإفطار خلال رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بورشه 911 توربو إس 2026 الهجين | صور

بورشه 911 توربو إس موديل 2026
بورشه 911 توربو إس موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه 911 توربو إس موديل 2026، وتنتمي 911 توربو إس لفئة السيارات الكوبيه الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، مكلارين أرتورا وفيراري 296 GTB.

بورشه 911 توربو إس موديل 2026

وتجمع بورشه 911 توربو إس موديل 2026 بين نظام الدفع الرباعي والتقنية الهجينة للتعامل مع مختلف الظروف المناخية والطرق .

مواصفات بورشه 911 توربو إس موديل 2026

بورشه 911 توربو إس موديل 2026

تظهر سيارة بورشه 911 توربو إس موديل 2026 بـ خطوط انسيابية، وأكتاف عريضة، وبها جناح خلفي نشط الذي يوفر قوة ضاغطة هائلة، وبها مداخل هواء أمامية تم تحسينها لتبريد المنظومة الهجينة الجديدة، وتم استخدام بعض المواد البلاستيكية في الكونسول الوسطي، وبها شاشة عدادات رقمية جديدة، وبها مقاعد رياضية مريحة، وعزل صوت ممتاز .

محرك بورشه 911 توربو إس موديل 2026

بورشه 911 توربو إس موديل 2026

تحصل سيارة بورشه 911 توربو إس موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3600 سي سي تيربو، وبها بطارية ليثيوم أيون صغيرة سعة 1.9 كيلوواط/ساعة مطورة بالتعاون مع ريماك، وتنتج قوة 701 حصان، وعزم دوران 800 نيوتن/متر، وهذه المنظومة تمنح بورش 911 توربو إس تسارع من 0 إلى 96 كم/ساعة في غضون 2.2 ثانية فقط، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 223 كم/ساعة.

بورشه 911 توربو إس موديل 2026

تعتمد فيراري على الدفع الخلفي، وتوفر بورش 911 توربو إس نظام دفع رباعي يجعل الانطلاق من السكون أكثر ثباتاً وسهولة، خاصة للسائقين غير المحترفين.

سعر بورشه 911 توربو إس موديل 2026

بورشه 911 توربو إس موديل 2026

تباع سيارة بورشه 911 توربو إس موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 22 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة بورشه في صناعة السيارات

تأسست شركة بورشه عام 1931 على يد فرديناند بورش في شتوتجارت كشركة استشارات هندسية، وحققت شهرة عالمية بتصميم "فولكس فاجن بيتل".

بورشه 911 توربو إس موديل 2026

وبدأت بورشه الإنتاج الفعلي للسيارات الرياضية عام 1948 بطراز 356، وأطلقت أسطورتها "911" عام 1964، وتعد بورشه اليوم رمز للفخامة والأداء العالي، معتمدة على محركات خلفية وتصميم هندسي دقيق .

بورشه 911 توربو إس موديل 2026 مواصفات بورشه 911 بورشه 911 توربو 911 توربو إس موديل 2026 911 توربو إس محرك بورشه 911 توربو إس سعر بورشه 911 توربو إس موديل 2026 سعر بورشه 911 توربو إس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

Galaxy S25

تسريبات كارثية تحاصر سامسونج.. Galaxy S26 Ultra مكشوف بالكامل قبل الإطلاق

أجهز ماك

بمواصفات ثورية.. آبل تعلن قرب طرح منتجات جديدة

زوهو

زوهـو العالمية تتجاوز المليون عميل حول العالم.. ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسرع أسواقها نموا

بالصور

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد