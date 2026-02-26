استفزاز أمريكي عدواني.. أول تعليق من روسيا على حادث القارب قبالة سواحل كوبا

أكدت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا على حادث القارب قبالة سواحل كوبا بأنه استفزاز عدواني من جانب الولايات المتحدة لتصعيد الموقف.

وتشير تفاصيل حادثة الزورق الأمريكي قبالة سواحل كوبا إلى أن جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم على الزورق قبالة سواحل كوبا هم من كوبيّي المهجرين في الولايات المتحدة، ومن بين القتلى شخص كوبي أيضًا.

وذكرت وزارة الداخلية الكوبية أن الموقوفين اعترفوا بنيّات إرهابية أثناء الحادثة.

فيما صرح وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن موظفي الإدارة الأمريكية ليسوا مرتبطين بالحادثة.

من جانبه ، وصف نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي. فانس الحادثة بأنها ليست بالخطورة التي قد يُخشى منها.

بينما أعلنت وزارة الداخلية الكوبية استعدادها لحماية المياه الإقليمية للبلاد في ضوء الحادثة.

وأشار تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الزورق الذي دخل المياه الكوبية لا ينتمي إلى البحرية الأمريكية ولا خفر السواحل، بل هو مسجل للاستخدام التجاري.