اليوم.. انطلاق النافذة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة

تنطلق اليوم منافسات النافذة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027، والتي تستضيفها صالة برج العرب بالإسكندرية حتى الأول من مارس المقبل.

ويشارك في النافذة الثانية 4 منتخبات، على رأسها مصر، إلى جانب منتخبات مالي، وأوغندا، وأنجولا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتنطلق المنافسات بمواجهة تجمع بين أنجولا وأوغندا في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، ثم تُختتم منافسات اليوم الأول بمباراة مصر ومالي في الحادية عشرة مساءً.

وكان أجوستي بوش قد اختار 12 لاعبًا في القائمة النهائية لمنتخب مصر، وهم: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، أحمد عادل دولا، خالد عبدالناصر، باتريك جاردنر، مهاب ياسر، آدم موسى، أحمد ياسر ريحان، وبيبو زهران.

وتستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية منافسات النافذة الثانية للمجموعة الرابعة، التي تضم المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات أنجولا، أوغندا، ومالي، خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 1 مارس الجاري.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة منتخب مالي يوم الخميس 26 فبراير في تمام الساعة 11 مساءً، قبل أن يلتقي أنجولا يوم السبت 28 فبراير في التوقيت ذاته، ويختتم مبارياته بمواجهة أوغندا يوم الأحد 1 مارس، الساعة 11 مساءً.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.