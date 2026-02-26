أورمان الأقصر: الكشف المبكر على13 ألف سيدة لاكتشاف سرطان الثدي في الصعيد

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، عن إجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي لعدد 12,863 سيدة، وذلك ضمن حملاتها المستمرة التي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات، خاصة في محافظات الصعيد، للتوعية بأهمية الفحص الدوري والاكتشاف المبكر للمرض.

وتأتي هذه الجهود انطلاقا من الدور المجتمعي الذي تقوم به مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، في تقديم خدمات طبية متكاملة تشمل الفحص، والتشخيص، والعلاج، وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية، وبأجهزة حديثة وكوادر طبية متخصصة، مع توفير الخدمة بالمجان بالكامل للمرضى غير القادرين.

وأكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن الوصول إلى هذا العدد يعكس ثقة السيدات في خدمات المستشفى، ويؤكد نجاح حملات التوعية التي يتم تنفيذها بشكل دوري داخل القرى والنجوع، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة سرطان الثدي، ويساهم بشكل كبير في رفع نسب الشفاء وتقليل معدلات المضاعفات.

وأضاف أن المستشفي مستمرة في تكثيف حملات التوعية والكشف المجاني، إيمانًا منها بأن التوعية والفحص المبكر هما السبيل لحماية صحة السيدات وإنقاذ المزيد من الأرواح، داعيًا جميع السيدات إلى عدم التردد في إجراء الفحص الدوري، خاصة أن الاكتشاف في المراحل الأولى يزيد فرص العلاج بشكل كبير.

وتواصل مستشفى شفاء الأورمان جهودها لتقديم نموذج متكامل في علاج الأورام بالمجان، إلى جانب برامج التوعية والكشف المبكر، في إطار رسالتها الإنسانية لدعم مرضى السرطان وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا