كريستيانو رونالدو يستحوذ على 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني

أعلن نادي ألميريا الإسباني دخول كريستيانو رونالدو ضمن تحالف مستثمري لملكية النادي بقيادة مجموعة SMC السعودية.

واستحوذ أسطورة كرة القدم رونالدو على 25% من الأسهم من خلال الشركة التابعة CR7 Sports.

وحسب بيان النادي الإسباني فإنها خطوة مهمة ضمن التوسع المستمر لكل من النادي ومحفظة استثماراته.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار التوسع الدولي للكيان الذي يقوده رئيس النادي محمد الخريجي من خلال التحالف الاستثماري بقيادة مجموعة SMC.

وقال محمد الخريجي، رئيس نادي ألميريا: "نحن سعداء للغاية باختيار كريستيانو رونالدو للاستثمار في نادينا.. حيث يعد الشخصية الأعظم في تاريخ اللعبة، وكذلك خبير بالمسابقات كرة القدم الإسبانية، ومتابع للإمكانيات والبنية التحتية والمخرجات الرياضية الايجابية وكذلك الخطط والبرامج التطويرية التي تم إعدادها سواء على مستوى الفريق الأول أو الأكاديمية و التي منحت نادي الميريا تميزاً ملحوظا في مخرجات اللاعبين على مستوى قارة أوروبا .

وقال كريستيانو رونالدو: كان من طموحاتي منذ فترة طويلة أن أسهم في كرة القدم خارج الملعب ،نادي ألميريا نادٍ إسباني يمتلك أسسًا قوية وإمكانيات واضحة للنمو ، أتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع فريق الإدارة لدعم المرحلة المقبلة من تطور النادي.