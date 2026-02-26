بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني لاعب وسط نادي الجزيرة الإماراتي.

وقالت ريهام حمدي عبر ملعب ON:المعلومة اللي عندي الأكيدة لحد اللحظة دي إن ما حصلش أي تواصل ما بين النادي الأهلي وما بين اللاعب بشكل نهائي خالص لحد دلوقتي".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لملاقاة “زد إف سي”، في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا على سموحة بهدف دون رد في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات والعودة إلى صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد تقدم الزمالك إلى القمة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت المقبل في تمام الساعة 9.30 مساء على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.