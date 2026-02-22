قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الحلول كثيرة من بينها النني وحمدى فتحي.. كيف يواجه الأهلي رحيل أليو ديانج؟

ديانج
ديانج

بات النجم المالي أليو ديانج على أعتاب نهاية مسيرته مع الأهلي بعدما تحولت الأخبار حول رحيله إلى خطوات عملية مع تحركات جادة من نادي فالنسيا لحسم الصفقة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده في يونيو 2026.

وكشفت مصادر خاصة أن اللاعب خضع بالفعل للكشف الطبي في القاهرة تمهيدًا لإتمام الانتقال إلى الليجا الإسبانية في مؤشر واضح على جدية النادي الإسباني في حسم الصفقة مبكرًا.

الرحيل المحتمل لأليو ديانج يمثل ضربة قوية للأهلي ليس فقط من الناحية الفنية بل أيضًا لكونه أحد الأعمدة الأساسية في وسط الملعب منذ انضمامه في صيف 2019 قادمًا من مولودية الجزائر حيث ساهم في تحقيق سلسلة من البطولات القارية والمحلية بينها دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر المصري والأفريقي إلى جانب الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

خيارات لتعويض ديانج

مع قرب رحيل ديانج أصبح أمام الجهاز الفني للأهلي تحدٍ كبير في البحث عن بديل قادر على ملء الفراغ في وسط الملعب.

وأكدت مصادر داخل النادي أن إدارة القلعة الحمراء بدأت بالفعل دراسة عدة حلول تتراوح بين التعاقد مع لاعب أفريقي جديد على غرار تجربة ديانج أو استعادة أحد المحترفين المصريين في الخارج أو التوجه لضم لاعب محلي مميز من الدوري المصري.

الاقتراح الأول يتعلق بالبحث عن لاعب أفريقي شاب مميز في أندية شمال أفريقيا وهي استراتيجية سبق أن اعتمدها الأهلي بنجاح في صفقة ديانج وتعمل لجنة "الإسكاوتنج" في الوقت الحالي على تجميع البيانات الفنية والاحصاءات لتقييم اللاعبين المرشحين.

أما الخيار الثاني فيتعلق بمحترفين مصريين بالخارج أبرزهم حمدي فتحي لاعب الوسط السابق الذي يلعب حاليًا في الوكرة القطري بينما يظل خيار محمد النني لاعب وسط نادي الجزيرة الإماراتي مطروحا بشكل محدود.

أما الحل الثالث فهو التوجه للاعبي الدوري المحلي حيث تم ترشيح أسماء مثل ماتا ماجاسا لاعب وسط نادي زد الذي حاز على إشادة المدير الفني السابق بالإضافة إلى محمد مخلوف من المصري البورسعيدي وعمرو قلاوة من سيراميكا كليوباترا مع دراسة دقيقة لكل واحد منهم من حيث نقاط القوة والضعف لضمان أن يكون البديل جاهزًا لتحمل مسؤوليات وسط الأهلي.

كيف تعامل الأهلي مع الأزمة ؟

أزمة رحيل أليو ديانج ليست الأولى في تاريخ الأهلي لكن إدارة النادي تتعامل معها بمنهجية واضحة: تحليل الوضع مبكرًا تحديد الفجوة الفنية ثم البحث عن حلول واقعية في السوق المحلي والأفريقي والدولي.

تجربة ديانج نفسها بدأت من الدوري الجزائري وعاد اللاعب ليكون ركناً أساسياً في خط وسط الفريق ما جعل الإدارة تبحث عن عناصر مشابهة يمكن أن تستمر في نفس النهج.

الجهاز الفني بقيادة توروب يدرك أن مركز الوسط هو قلب الأداء التكتيكي وأن أي خلل فيه قد يؤثر على توازن الفريق بين الدفاع والهجوم لذلك يتم التركيز على اللاعبين الذين يمتلكون قدرة على التحمل البدني قراءة اللعب والمساهمة في الدفاع والهجوم معًا وهو ما ميز ديانج طوال مسيرته مع الأهلي.

أرقام ديانج 

خاض أليو ديانج مع الأهلي 26 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات سجل خلالها هدفًا وحيدًا لكنه واصل دوره الدفاعي والتكتيكي في وسط الملعب. خلال مسيرته مع القلعة الحمراء توج بعدد كبير من البطولات منها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز 3 مرات وكأس مصر 3 مرات وكأس السوبر المصري 4 مرات وكأس السوبر الأفريقي مرتين. 

كما خاض تجربة إعارة الموسم الماضي مع نادي الخلود السعودي وأسهم بشكل مباشر في بقاء الفريق بدوري روشن السعودي قبل أن يعود إلى الأهلي.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لديانج نحو 3 ملايين يورو وهو رقم يعكس أهمية اللاعب ويزيد من حساسية رحيله دون مقابل مما يجعل أي خطوة لإيجاد بديل مناسبة أمرًا ملحًا.

أليو ديانج ديانج الأهلي فالنسيا الليجا الإسبانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

بالصور

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد