الحلول كثيرة من بينها النني وحمدى فتحي.. كيف يواجه الأهلي رحيل أليو ديانج؟

بات النجم المالي أليو ديانج على أعتاب نهاية مسيرته مع الأهلي بعدما تحولت الأخبار حول رحيله إلى خطوات عملية مع تحركات جادة من نادي فالنسيا لحسم الصفقة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده في يونيو 2026.

وكشفت مصادر خاصة أن اللاعب خضع بالفعل للكشف الطبي في القاهرة تمهيدًا لإتمام الانتقال إلى الليجا الإسبانية في مؤشر واضح على جدية النادي الإسباني في حسم الصفقة مبكرًا.

الرحيل المحتمل لأليو ديانج يمثل ضربة قوية للأهلي ليس فقط من الناحية الفنية بل أيضًا لكونه أحد الأعمدة الأساسية في وسط الملعب منذ انضمامه في صيف 2019 قادمًا من مولودية الجزائر حيث ساهم في تحقيق سلسلة من البطولات القارية والمحلية بينها دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر المصري والأفريقي إلى جانب الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

خيارات لتعويض ديانج

مع قرب رحيل ديانج أصبح أمام الجهاز الفني للأهلي تحدٍ كبير في البحث عن بديل قادر على ملء الفراغ في وسط الملعب.

وأكدت مصادر داخل النادي أن إدارة القلعة الحمراء بدأت بالفعل دراسة عدة حلول تتراوح بين التعاقد مع لاعب أفريقي جديد على غرار تجربة ديانج أو استعادة أحد المحترفين المصريين في الخارج أو التوجه لضم لاعب محلي مميز من الدوري المصري.

الاقتراح الأول يتعلق بالبحث عن لاعب أفريقي شاب مميز في أندية شمال أفريقيا وهي استراتيجية سبق أن اعتمدها الأهلي بنجاح في صفقة ديانج وتعمل لجنة "الإسكاوتنج" في الوقت الحالي على تجميع البيانات الفنية والاحصاءات لتقييم اللاعبين المرشحين.

أما الخيار الثاني فيتعلق بمحترفين مصريين بالخارج أبرزهم حمدي فتحي لاعب الوسط السابق الذي يلعب حاليًا في الوكرة القطري بينما يظل خيار محمد النني لاعب وسط نادي الجزيرة الإماراتي مطروحا بشكل محدود.

أما الحل الثالث فهو التوجه للاعبي الدوري المحلي حيث تم ترشيح أسماء مثل ماتا ماجاسا لاعب وسط نادي زد الذي حاز على إشادة المدير الفني السابق بالإضافة إلى محمد مخلوف من المصري البورسعيدي وعمرو قلاوة من سيراميكا كليوباترا مع دراسة دقيقة لكل واحد منهم من حيث نقاط القوة والضعف لضمان أن يكون البديل جاهزًا لتحمل مسؤوليات وسط الأهلي.

كيف تعامل الأهلي مع الأزمة ؟

أزمة رحيل أليو ديانج ليست الأولى في تاريخ الأهلي لكن إدارة النادي تتعامل معها بمنهجية واضحة: تحليل الوضع مبكرًا تحديد الفجوة الفنية ثم البحث عن حلول واقعية في السوق المحلي والأفريقي والدولي.

تجربة ديانج نفسها بدأت من الدوري الجزائري وعاد اللاعب ليكون ركناً أساسياً في خط وسط الفريق ما جعل الإدارة تبحث عن عناصر مشابهة يمكن أن تستمر في نفس النهج.

الجهاز الفني بقيادة توروب يدرك أن مركز الوسط هو قلب الأداء التكتيكي وأن أي خلل فيه قد يؤثر على توازن الفريق بين الدفاع والهجوم لذلك يتم التركيز على اللاعبين الذين يمتلكون قدرة على التحمل البدني قراءة اللعب والمساهمة في الدفاع والهجوم معًا وهو ما ميز ديانج طوال مسيرته مع الأهلي.

أرقام ديانج

خاض أليو ديانج مع الأهلي 26 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات سجل خلالها هدفًا وحيدًا لكنه واصل دوره الدفاعي والتكتيكي في وسط الملعب. خلال مسيرته مع القلعة الحمراء توج بعدد كبير من البطولات منها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز 3 مرات وكأس مصر 3 مرات وكأس السوبر المصري 4 مرات وكأس السوبر الأفريقي مرتين.

كما خاض تجربة إعارة الموسم الماضي مع نادي الخلود السعودي وأسهم بشكل مباشر في بقاء الفريق بدوري روشن السعودي قبل أن يعود إلى الأهلي.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لديانج نحو 3 ملايين يورو وهو رقم يعكس أهمية اللاعب ويزيد من حساسية رحيله دون مقابل مما يجعل أي خطوة لإيجاد بديل مناسبة أمرًا ملحًا.