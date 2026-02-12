محمد أضا: أليو ديانج خسارة يمشي من الأهلي

أكد الإعلامي محمد طارق أضا ضرورة استمرار المالي أليو ديانج داخل صفوف النادي الأهلي وعدم رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي تعاقده المبرم مع القلعة الحمراء.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أليو ديانج خسارة يمشي من الأهلي.. اللاعب عنده مشاكل وعنده عيوب اه.. لكن اللاعب عنده إمكانيات وتحركات مش عند أي لاعب».

وأردف قائلًا: «أنا أتوقع أن الأهلي بالمستوى الذي يقدمه ديانج لن يبخل على اللاعب، وسيحل النادي بكل الأشكال مسألة تجديد تعاقده».

وتابع محمد أضا: «أليو ديانج كل ماتش بيقدم مستوى أحلى من اللي قبله والنهاردة فاز بجائزة رجل المباراة».