حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

منار عبد العظيم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، الخميس 12 فبراير 2026، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ثم يصبح مائلًا للحرارة خلال النهار، ويعود ليصبح مائلًا للبرودة ليلاً.

تحذيرات من رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هناك رياحا مثيرة للرمال والأتربة، والتي ستشهد نشاطًا ملحوظًا في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

 وأكدت “غانم” أن هذه الرياح ستؤثر على السواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق المكشوفة من الوجه البحري، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، فضلاً عن بعض مناطق شمال الصعيد.

وقالت إنه من المتوقع أن تتسبب الرياح في إثارة الأتربة العالقة صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ووسط سيناء، بالإضافة إلى المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى.

 

فرص سقوط أمطار خفيفة وسحب منخفضة

وحول فرص الأمطار، أشارت “غانم” إلى أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية خلال فترات متقطعة، كما توجد سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد تسهم في سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

 

درجات الحرارة اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم كما يلي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 26° مئوية، الصغرى 17° مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 25° مئوية، الصغرى 16° مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 26° مئوية، الصغرى 15° مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 29° مئوية، الصغرى 16° مئوية.

واختتمت تصريحها بضرورة توخي الحذر في المناطق التي قد تشهد رياحًا قوية والأماكن المكشوفة، وأوصت المواطنين بارتداء الكمامات للحماية من الأتربة العالقة.

