بمواصفات احترافية ..إليك أفضل أجهزو لوحية في 2026

أجهزة لوحية
أجهزة لوحية
لمياء الياسين

تُشير الشائعات إلى أن شركة شاومي ستُقيم قريبًا حدثًا عالميًا لإطلاق هاتفي Xiaomi 17 و 17 Ultra . وكشف تسريب جديد، من المُسرّب سودانشو أمبوري، أن سلسلة Pad 8 ستُطرح أيضًا بالتزامن مع سلسلة 17. وبينما تُعرف مواصفات Pad 8 وPad 8 Pro بالفعل نظرًا لتوافرهما في السوق الصينية خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد شارك المُسرّب تفاصيل رئيسية حول الإصدارات وخيارات الألوان قبل إطلاقهما العالمي.

مواصفات وألوان جهاز Xiaomi Pad 8 وPad 8 Pro
كشفت التسريبات أن جهاز Xiaomi Pad 8 سيتوفر بخيارين للذاكرة: 8 جيجابايت + 128 جيجابايت و8 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما سيأتي جهاز Pad 8 Pro بخيارين آخرين: 8 جيجابايت + 256 جيجابايت و12 جيجابايت + 512 جيجابايت. وسيتوفر كلا الجهازين بثلاثة ألوان: الأزرق والرمادي والأخضر.

مواصفات جهاز Xiaomi Pad 8 و Pad 8 Pro

من المتوقع أن يتميز جهازا Xiaomi Pad 8 و Pad 8 Pro بشاشة LCD مقاس 11.2 بوصة تدعم دقة 3.2K، ونسبة عرض إلى ارتفاع 3:2، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع ذروة يصل إلى 800 شمعة. ويحتوي جهاز Pad 8 على معالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع، ويدعم الشحن بقوة 45 واط، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

من جهة أخرى، يوفر جهاز Pad 8 Pro المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite شحنًا بقوة 67 واط، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. ويشترك الجهازان في العديد من الميزات الأخرى، مثل بطارية بسعة 9200 مللي أمبير، ونظام تشغيل Android 16 مبني على HyperOS 3، ودعم قلم Xiaomi Focus Touch Pen Pro، ودعم WPS وCAD بمستوى أجهزة الكمبيوتر، ونظام صوتي رباعي السماعات.
تُوفر هذه الأجهزة أيضًا ميزات اتصال مثل واي فاي 7، وUSB-C 3.2 Gen 1، وNFC، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء. ويبدو أنها لن تدعم شبكات الجيل الخامس/الرابع.

