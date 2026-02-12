تنظيم المصاريف وعدم الإسراف.. روشتة ضبط ميزانية شهر رمضان

أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، على ضرورة ترتيب أولويات الشراء قبل شهر رمضان المبارك، مشددًا على أهمية تحديد الاحتياجات الأساسية وعدم الإسراف في الشراء لتجنب الضغط على الميزانية الأسرية.

وأوضح العسقلاني خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الاستفادة من معارض «أهلا رمضان» والمنافذ الحكومية المدعومة تعد فرصة مهمة للحصول على السلع بأسعار أقل دون التأثير على الجودة، مشيرًا إلى أن الفكرة الأساسية هي المعادلة السعرية الرحيمة التي تعتمد على هامش ربح منخفض يضمن وصول السلع للمواطن بأسعار مناسبة.

وأشار العسقلاني إلى أن اختيار السلع من القطاع الخاص أو المعارض الحكومية يعتمد على وعي المستهلك، مؤكدًا أن التسوق الذكي والمقارنة بين الأسعار يساعد على ضبط السوق ويقلل من الجشع، مشددا على دور الأسر في إعداد موازنة عامة للإنفاق، واشتراك الأسرة في تنظيم المصاريف ومراعاة الأولويات، لتجنب العجز أو الديون.

وشدد العسقلاني على أهمية التعامل مع المنتجات الأساسية بعقلانية، مثل الأرز والزيت والسكر واللحوم، مشيرًا إلى أن الحملات التوعوية والرقابة على الأسواق أسهمت في استقرار الأسعار مؤخرا.

