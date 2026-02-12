سيبولهم احساس الكرامة.. مراد مكرم يوجه رسالة قبل شهر رمضان

وجه الفنان مراد مكرم، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل حلول شهر رمضان.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك: "شهر رمضان الكريم علي الأبواب ،وناس كتير بتعمل خير في الشهر ده، وشركات وحركات سياسيه، وبيحبوا يوثقوا حملاتهم غالبا لتشجيع الآخرين...بس أرجوكم، لما تعملوا خير مع حد محتاج، خبوا وشه، سيبوله احساس الكرامة في وسط منطقته، مش لازم أهل بيته وأهل الحته كلها يعرفوا انه واخد الحاجات دي مساعده، سيبوله أحساس انه يدخل علي بيته جايبلهم حاجات رمضان".

من جانب آخر، علق الفنان مراد مكرم على آخر تطورات أزمة التحرش بفتاة الأتوبي،س وبيان المصرية للأتوبيس الذي نفى وقوع الحادث.

وكتب مكرم عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "إيه اللي بينك وبين ربنا علشان الفيس بوك كله النهارده بيعتذرلك؟".