محافظة الجيزة ترفع الكتل الخرسانية وتفتح سلم مشاة مدينة النور بحي الهرم
افتتاح أول مجزر في مصر مطابق للكود العالمي بوحدة بيوجاز لتحويل المخلفات لسماد
محافظ بورسعيد يُكرّم أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي لحصولهم على كأس أفريقيا |صور
روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سيبولهم احساس الكرامة.. مراد مكرم يوجه رسالة قبل شهر رمضان

مراد مكرم
مراد مكرم
سارة عبد الله

وجه الفنان مراد مكرم، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل حلول شهر رمضان.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك: "شهر رمضان الكريم علي الأبواب ،وناس كتير بتعمل خير في الشهر ده، وشركات وحركات سياسيه، وبيحبوا يوثقوا حملاتهم غالبا لتشجيع الآخرين...بس أرجوكم، لما تعملوا خير مع حد محتاج، خبوا وشه، سيبوله احساس الكرامة في وسط منطقته، مش لازم أهل بيته وأهل الحته كلها يعرفوا انه واخد الحاجات دي مساعده، سيبوله أحساس انه يدخل علي بيته جايبلهم حاجات رمضان".

من جانب آخر، علق الفنان مراد مكرم على آخر تطورات أزمة التحرش بفتاة الأتوبي،س وبيان المصرية للأتوبيس الذي نفى وقوع الحادث.

وكتب مكرم عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "إيه اللي بينك وبين ربنا علشان الفيس بوك كله النهارده بيعتذرلك؟".

مراد مكرم شهر رمضان فيسبوك

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

عدد أيام رمضان

موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام

تعبيرية

غفّلت المحل في 12 ألف جنيه مكسّرات وهربت | شراء تسالي ينتهي بجريمة بمدينة نصر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلاً رمضان بالمنفذ الدائم للغرفة التجارية

تخفيضات تصل إلى 30% ..محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلاً رمضان بالمنفذ الدائم للغرفة التجارية

جانب من الافتتاح

وزيرا التنمية المحلية والتموين يفتتحان مجزر كفر شكر بعد الانتهاء من تطويره

حملات نظافة

استمرار حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات بحي شرق كفر الشيخ

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

